सालाना 95 लाख की सैलरी, केवल 4 से 8 घंटे काम; फिर भी जॉब क्यों छोड़ना चाहता है यह लड़का
नए करियर में जाने के लिए 2 साल तक ट्रेनिंग करनी होगी, जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, हालांकि खर्च कंपनी उठाएगी। इसके बाद करीब पांच साल तक वह केवल 50 हजार डॉलर सालाना कमा पाएगा। यह दुविधा इंटरनेट पर वायरल है।
23 साल की उम्र में करीब 95 लाख रुपये सालाना कमाने वाला युवक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उसने रेडिट पर पोस्ट कर पूछा कि क्या इतनी शानदार नौकरी छोड़ना पागलपन होगा। युवक ने बताया कि वह फिलहाल एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में काम करता है, जहां उसे न केवल बेहतरीन सैलरी मिल रही है बल्कि काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन भी काफी अच्छा है। उसकी नौकरी में दो हफ्ते काम और दो हफ्ते छुट्टी जैसा शेड्यूल है और रोजाना केवल 4 से 8 घंटे काम करना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी में पेंशन और भविष्य में सैलरी बढ़ने की भी अच्छी संभावना है।
हालांकि, इतनी सुविधाओं के बावजूद युवक अपनी नौकरी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। उसने बताया कि जिस इंडस्ट्री में वह काम करता है, वहां स्थिरता की कमी है और उसे पहले एक बार नौकरी से निकाला भी जा चुका है। अब उसके सामने एक नया करियर विकल्प है, जिसमें लंबे समय में ज्यादा कमाई और अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलने की संभावना है। लेकिन इसके लिए उसे भारी त्याग करना पड़ेगा।
इंटरनेट यूजर्स ने क्या दी सलाह
नए करियर में जाने के लिए युवक को 2 साल तक फुल-टाइम ट्रेनिंग करनी होगी, जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, हालांकि खर्च कंपनी उठाएगी। इसके बाद करीब पांच साल तक वह केवल 50 हजार डॉलर सालाना कमा पाएगा। युवक की यह दुविधा इंटरनेट पर वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इस पर अपनी राय दी। कई यूजर्स ने कहा कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सैलरी मिलना बेहद दुर्लभ है और उसे यह नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए।
कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इतनी सैलरी के लिए तो लोग कुछ भी कर दें। वहीं कुछ यूजर्स का मानना था कि युवावस्था में जोखिम लेना गलत नहीं है, क्योंकि लंबे समय में इससे ज्यादा स्थिर और बेहतर भविष्य मिल सकता है। कई लोगों ने यह भी कहा कि करियर का फैसला केवल पैसों के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मानसिक संतुलन और भविष्य की सुरक्षा भी अहम है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अक्सर इसी तरह की उलझनों से गुजर रही है। एक तरफ अच्छी सैलरी और आरामदायक जीवनशैली है, तो दूसरी ओर भविष्य की अनिश्चितता और बेहतर अवसरों की तलाश।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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