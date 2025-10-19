एक विवाह ऐसा भी! 74 साल का दूल्हा, 24 की दुल्हन; लड़की को दहेज में मिले 1.8 करोड़

संक्षेप: फोटोग्राफी कंपनी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर दहेज की असली रकम और चेक की प्रामाणिकता को लेकर भी सवाल उठे।

इंडोनेशिया में एक 74 साल के बुजुर्ग और 24 साल की युवती की शादी इन दिनों सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में सुर्खियों में है। इस अनोखी शादी में बुजुर्ग ने अपनी दुल्हन को करीब 1.8 करोड़ रुपये का ‘ब्राइड प्राइस’ (दहेज) देने का दावा किया है। दोनों की उम्र में 50 साल का अंतर होने के कारण यह शादी चर्चा का विषय बन गई है। यह विवाह 1 अक्टूबर को पूर्वी जावा के पचितन रीजेंसी में हुआ, जहां दूल्हे का नाम तारमान और दुल्हन का नाम शेला अरीका बताया गया है। शादी के दौरान तारमान ने सार्वजनिक रूप से तीन अरब रुपिया (इंडोनेशिया की करेंसी) का दहेज देने की घोषणा की।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस भव्य समारोह में मेहमानों को पारंपरिक तोहफों के बजाय 100,000 रुपिया (करीब 6,000 रुपये) नकद दिए गए। शुरू में बताया गया था कि दहेज एक अरब रुपिया (60 लाख रुपये) होगा, लेकिन शादी के दौरान इसे अचानक बढ़ाकर तीन अरब रुपिया कर दिया गया। हालांकि, कार्यक्रम के बाद वेडिंग फोटोग्राफी टीम ने आरोप लगाया कि जोड़ा भुगतान किए बिना गायब हो गया और संपर्क नहीं किया। कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बुजुर्ग दूल्हा दुल्हन के परिवार की मोटरसाइकिल लेकर भी फरार हो गया।

फोटोग्राफी कंपनी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर दहेज की असली रकम और चेक की प्रामाणिकता को लेकर भी सवाल उठे।

विवाद बढ़ने पर दूल्हे तारमान ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, “मैंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा है, हम अभी भी साथ हैं। तीन अरब रुपिया का दहेज असली है और यह बैंक सेंट्रल एशिया (BCA) द्वारा समर्थित है।” दुल्हन के परिवार ने भी सफाई दी कि दोनों हनीमून पर गए हैं, न कि भागे हैं।