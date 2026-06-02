बांदा में हाई-वोल्टेज ड्रामा: महिला ने सपा नेता पर बरसाई चप्पल, कार का शीशा चढ़ा भागे पूर्व पालिकाध्यक्ष

वायरल वीडियो कोतवाली नगर क्षेत्र के किसी स्थान का बताया जा रहा है। 67 सेकेंड के इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला धीरे-धीरे मोहन साहू की कार के पास पहुंचती है। वह हाथ जोड़ती है। वृद्धा की बात सुनने के लिए मोहन साहू कार का शीशा नीचे करते हैं। वृद्धा बात करते हुए धीरे से चप्पल उतारती है और पीटने लगती है।

UP News : उत्तर प्रदेश के बांदा में एक बुजुर्ग महिला द्वारा सपा नेता और पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष मोहन साहू को चप्पल से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला पहले कार में बैठे मोहन साहू के सामने हाथ जोड़ती है और जैसे ही वे गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं, तीन बार चप्पल जड़ देती है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मोहन साहू ने इसे सदर विधायक की साजिश बताया है जबकि विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है।

वायरल वीडियो कोतवाली नगर क्षेत्र के किसी स्थान का बताया जा रहा है। 67 सेकेंड के इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला धीरे-धीरे मोहन साहू की कार के पास पहुंचती है और हाथ जोड़ती है। वृद्धा की बात सुनने के लिए मोहन साहू कार का शीशा नीचे करते हैं। वृद्धा बात करते हुए धीरे से चप्पल उतारती है और पीटने लगती है। अचानक हुई इस घटना से हतप्रभ मोहन साहू अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ाकर तुरंत वहां से निकल जाते हैं।

इस मामले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू ने बताया कि वह मंगलवार सुबह एक परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राजघाट गए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की। तभी पदमाकर चौराहे की गीता देवी नाम की महिला वहां आई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मैंने जैसे ही गाड़ी का शीशा उतारा, वह चप्पल से मुझे मारने लगी। इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लिया। उन्होंने कहा कि यह घटना सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी की साजिश है। पहले भी एससीएसटी एक्ट में मुकदमा लिखाने की साजिश रची गई थी, लेकिन जांच में मामला झूठा पाया गया था। वहीं सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नही हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टाक ने बताया कि दोनों पक्षों को बुलाया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्र‌वाई की जाएगी।