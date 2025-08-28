Woman threw child down from the roof people asked did you order it from Blinkit watch VIDEO महिला ने बच्चे को छत से नीचे फेंका, लोगों ने पूछा- Blinkit से मंगवाया था क्या? VIDEO, Viral-news Hindi News - Hindustan
महिला ने बच्चे को छत से नीचे फेंका, लोगों ने पूछा- Blinkit से मंगवाया था क्या? VIDEO

एक महिला छत के किनारे पर खतरनाक तरीके से झुकती है और एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े हुए होती है। अगले ही पल वह बच्चे को नीचे सड़क पर खड़े एक आदमी की ओर उछाल देती है, जिसने बच्चे को पकड़ने के लिए अपनी बांहें फैला रखी थीं।

इंटरनेट पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो हैरान कर देते हैं। हाल ही में एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उन्होंने जो देखा वह सच था या नहीं। वीडियो क्लिप में एक महिला को छत से एक छोटे बच्चे को नीचे एक आदमी की ओर फेंकते हुए देखा जा सकता है, जो उसे लपक लेता है।

वीडियो की शुरुआत में कुछ महिलाएं एक घर की छत पर खड़ी दिखती हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि वे सड़क पर हो रहे जुलूस को देख रही हैं, लेकिन कुछ ही पलों में घटनाक्रम एक अजीब मोड़ ले लेता है।

एक महिला छत के किनारे पर खतरनाक तरीके से झुकती है और एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े हुए होती है। अगले ही पल वह बच्चे को नीचे सड़क पर खड़े एक आदमी की ओर उछाल देती है, जिसने बच्चे को पकड़ने के लिए अपनी बांहें फैला रखी थीं। शुक्र है वह आदमी सही समय पर बच्चे को पकड़ लेता है। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं। हालांकि, वीडियो कहां का है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक डिजिटल क्रिएटर ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए कहा, “ब्लिंकिट से मंगवाया था क्या कि 10 मिनट में दूसरा मंगवा लोगे?” उन्होंने अपने रिएक्शन वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, “ब्लिंकिट पर बच्चे मिलने लग गए क्या?”

उनके इस वीडियो पर लोगों ने अपनी निराशा और गुस्सा जाहिर किया। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि कोई माता-पिता अपने बच्चे की सुरक्षा को इस तरह से कैसे खतरे में डाल सकते हैं। एक यूजर ने कहा, “बिल्कुल मजाकिया नहीं है, इसका अंत एक त्रासदी में हो सकता था। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “ऐसी बालकनी डिलीवरी देखकर तो ब्लिंकिट भी शर्मा जाए।”

एक अन्य ने लिखा, “यह बहुत गैर-जिम्मेदाराना है। कोई एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है?” कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा, “नहीं भाई, ऑर्डर रिटर्न कर रही है। अच्छा नहीं लगा।”

डिजिटल क्रिएटर ने अपने वीडियो के बैकग्राउंड में 'पंछी बनूं उड़ती फिरूं' गाना लगाया, जिसने लोगों के बीच बहस छेड़ दी कि क्या ऐसी गंभीर घटना पर मजाक करना सही है।

