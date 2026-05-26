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'तुम अपना फैट मैनेज नहीं कर सकती तो जॉब क्या करोगी', मोटापे के कारण महिला इंटरव्यू से बाहर

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कई लोगों ने इसे बॉडी शेमिंग और टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर का उदाहरण बताया है। इस पोस्ट ने हजारों यूजर्स को आकर्षित किया, जिनमें से कई ने अपनी समान अनुभव साझा किए। कोरिया में सौंदर्य मानकों को लेकर सख्ती प्रसिद्ध है। 

'तुम अपना फैट मैनेज नहीं कर सकती तो जॉब क्या करोगी', मोटापे के कारण महिला इंटरव्यू से बाहर

एक महिला ने दावा किया है कि उसकी दोस्त को दक्षिण कोरिया में नौकरी के इंटरव्यू में सिर्फ वजन ज्यादा होने के कारण बाहर कर दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल पोस्ट के अनुसार, इंटरव्यूअर ने महिला से सीधे कहा, 'अगर तुम अपने फैट को भी मैनेज नहीं कर सकती, तो जॉब को कैसे मैनेज करोगी?' यह घटना इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है।

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कई लोगों ने इसे बॉडी शेमिंग और टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर का उदाहरण बताया है। इस पोस्ट ने हजारों यूजर्स को आकर्षित किया, जिनमें से कई ने अपनी समान अनुभव साझा किए। कोरिया में सौंदर्य मानकों को लेकर सख्ती प्रसिद्ध है। वहां की नौकरियों, खासकर कॉर्पोरेट और पब्लिक फेसिंग भूमिकाओं में दिखावे को बहुत महत्व दिया जाता है।

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इंटरनेट यूजर्स क्या कह रहे

वायरल पोस्ट में यूजर ने लिखा कि उनकी दोस्त ने इंटरव्यू की तैयारी की थी, लेकिन वजन के आधार पर बाहर कर दिया गया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ यूजर्स ने इसे क्रूर बताया, जबकि अन्य ने कहा कि यह भावनात्मक क्षति पहुंचाने वाला है।

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सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। एक यूजर ने लिखा, 'कोरिया में कभी-कभी कोई फिल्टर नहीं होता। इंटरव्यूअर खुले तौर पर वजन पर कमेंट कर सकते हैं, जो पागलपन है।' दूसरे ने कहा कि शरीर का आकार काम की क्षमता को नहीं दर्शाता, बल्कि कई बार मेडिकल कारण भी हो सकते हैं। इस घटना ने कॉर्पोरेट जगत में सौंदर्य मानकों, बॉडी पॉजिटिविटी और समानता के मुद्दों को फिर से उठा दिया है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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