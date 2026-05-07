कभी कमा रही थीं एक करोड़, एक फैसले से बदल गई दुनिया, अब साफ कर रहीं फ्लैट
मुंबई में जन्मी और पली-बढ़ी श्वेता 2008 में उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गई थीं। उन्होंने अगले 15 साल उन्होंने लंदन अपना घर और जिंदगी बनाने में बिताए। 2023 तक, वह लंदन में जिस कंपनी में काम करती थीं, वहां पर एक करोड़ कमा रही थीं।
लंदन में काम करने वाली एक भारतीय महिला कभी अच्छी सैलरी पर कंपनी पर काम कर रही थी, लेकिन अचानक एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। महिला को अपने पति की नौकरी के चलते ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना पड़ा और मेलबर्न में Airbnb अपार्टमेंट में फ्लैट साफ करने का काम शुरू किया। श्वेता देसाई ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी की अहमियत में बात की। उनका यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वह कभी लंदन की एक कंपनी में एक करोड़ रुपये कमाती थीं।
श्वेता पहले लंदन में एक बड़ी कमर्शियल बिजनेस वेबसाइट में 'हेड ऑफ प्रोडक्ट' के तौर पर काम करती थीं। उन्होंने HT.com को बताया कि करियर बदलने से उन्हें यह एहसास हुआ कि कोई भी नौकरी बड़ी या छोटी नहीं होती, और वह अपने काम से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। 37 साल की श्वेता ने 2023 के आखिर में अपने पति और दो बच्चों के साथ मेलबर्न शिफ्ट होने के लिए लंदन में अपनी बड़ी सैलरी वाली शानदार नौकरी छोड़ दी। इस बदलाव के साथ ही उन्हें अपनी पहचान को लेकर एक संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि श्वेता को मेलबर्न में कोई नौकरी नहीं मिल पाई।
उन्होंने बताया, “मेलबर्न में जॉब मार्केट बहुत अलग है, इसलिए मुझे वह नहीं मिल पाया जो मैं चाहती थी।'' विकल्प कम होने के कारण, उन्होंने पहली नौकरी ही स्वीकार कर ली जो उन्हें मिली थी, जो थी Airbnb अपार्टमेंट्स का मैनेजमेंट करना। इसमें अपार्टमेंट्स की सफाई करना, कपड़े धोना आदि शामिल था। महिला ने आगे कहा, ''मैं लंदन में 'हेड ऑफ प्रोडक्ट' के पद से मेलबर्न में अपार्टमेंट साफ करने तक पहुंच गई। लंबे समय तक मुझे लगा कि मैं खुद को पूरी तरह से खो चुकी हूं।"
मुंबई में जन्मी और पली-बढ़ी श्वेता 2008 में उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गई थीं। उन्होंने अगले 15 साल उन्होंने लंदन अपना घर और जिंदगी बनाने में बिताए। 2023 तक, वह लंदन में जिस बुटीक वेडिंग रजिस्ट्री में काम करती थी, वहां वह लगभग £100,000 कमा रही थी। यह सालाना लगभग 1 करोड़ के बराबर है। और फिर, जब उनके पति को मेलबर्न में नौकरी मिल गई, तो उन्होंने यह सब छोड़ दिया और मेलबर्न शिफ्ट होने का फैसला किया।
'सबकुछ खत्म हो गया'
इस बदलाव की वजह से जाहिर तौर पर उसे अपनी लाइफस्टाइल का स्तर नीचे लाना पड़ा। लंदन में श्वेता के पास डिजाइनर बैग, शानदार मेकअप और आर्थिक आजादी थी। मेलबर्न में उसे वैसी लाइफस्टाइल नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, "मैं एक बड़ी नौकरी, एक बड़े ओहदे और काफी अच्छी सैलरी से, मेलबर्न में अपार्टमेंट साफ करने के काम पर आ गई।'' उन्होंने आगे कहा कि तो श्वेता, जो लंदन में रहती थी, उसके वॉर्डरोब में हमेशा कपड़ों का अंबार लगा रहता था। उसके पास छह-सात जोड़ी जूते, ब्रांडेड मेकअप और हैंडबैग होते थे। वह एकदम रानी-महारानियों जैसी जिंदगी जीती थी वह ओहदा। वह सैलरी। वह वॉर्डरोब। सब कुछ खत्म हो गया।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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