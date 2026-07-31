'घर के अंदर आने की करने लगा जिद, पीटता रहा दरवाजा'; Zepto डिलीवरी बॉय पर महिला के आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने मना किया और गेट बंद करने की कोशिश की, तब डिलीवरी पार्टनर नहीं माना। उसके अनुसार, उसने बार-बार दरवाजे की घंटी बजाई और फिर से कुछ मिनट के लिए घर के भीतर आने की इजाजत मांगी।

एक महिला ने जेप्टो के डिलीवरी पार्टनर पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के बीच ग्राहक सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है। महिला ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में दावा किया कि डिलीवरी बॉय सामान पहुंचाने के बाद उससे पीने का पानी मांगने लगा। उसने उसे पानी की एक बोतल दी और कहा कि वह बोतल अपने साथ ले जा सकता है। महिला के अनुसार, बोतल का पानी खत्म करने के बाद डिलीवरी एजेंट ने दोबारा पानी मांगा और फिर बार-बार उससे 5 मिनट के लिए घर के अंदर आने को कहने लगा।

महिला का कहना है कि उसने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि अगर उसे बैठना है तो घर के बाहर पर्याप्त जगह है, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार अंदर आने की जिद करता रहा। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने कई बार मना किया और मेन गेट बंद करने की कोशिश की, तब भी डिलीवरी पार्टनर नहीं माना। उसके अनुसार, उसने बार-बार दरवाजे की घंटी बजाई और फिर से कुछ मिनट के लिए घर के भीतर आने की इजाजत मांगी। महिला ने कहा कि इस बर्ताव से वह काफी डर गई और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया।

महिला ने अपने आरोप में क्या कहा महिला ग्राहक का आरोप है कि डिलीवरी बॉय ने गेट को जोर-जोर से पीटना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना के बाद महिला ने सोशल मीडिया के जरिए जेप्टो से मामले की जांच करने की मांग की। उसने कंपनी को शिकायत करके अपनी नाराजगी जताई। महिला ने दावा किया कि जब उसने ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो उसे केवल एक मैसेज मिला, जिसमें बताया गया कि मामले की जांच की जा रही है।