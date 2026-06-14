कमजोर दिलवाले वीडियो न देखें! रस्सी बिना बांधे बंजी जंपिंग, युवती को 130 फीट नीचे फेंक दिया

रोमांच का सबसे खतरनाक खेल माने जाने वाले बंजी जंपिंग में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में 21 वर्षीय युवती को बंजी जंपिंग के दौरान सुरक्षा रस्सी बांधे बिना ही 130 फीट से ज्यादा ऊंचे पुल से नीचे फेंक दिया…

एडवेंचर स्पोर्ट्स की सबसे खतरनाक बंजी जंपिंग के दौरान बेहद लापरवाही का एक दिल दहला देने वाला हादसा ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के लाइमीरा इलाके में हुआ है। 21 वर्षीय युवती मारिया एडुआर्डा रोड्रिग्स डी फ्रीटास को स्केलेटन ब्रिज से बिना सुरक्षा हार्नेस और रस्सी बांधे 130 फीट (लगभग 40 मीटर) की ऊंचाई से नीचे धकेल दिया गया। युवती सीधे खाई में गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि यह घटना एक निजी कंपनी द्वारा आयोजित बंजी जंपिंग सत्र के दौरान हुई। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कंपनी के कर्मचारी मारिया को पुल के किनारे ले गए, काउंटडाउन किया और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उन्हें नीचे धकेल दिया। जैसे ही युवती गिरती दिखी, आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए। मौके पर मौजूद लोग बोल रहे थे कि रस्सी नहीं बंधी है। शायद कर्मचारियों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची।

नहीं बंधी थी सुरक्षा रस्सी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कर्मचारियों को भी देर से एहसास हुआ कि सुरक्षा रस्सी युवती से बंधी नहीं थी। बताया जा रहा है कि मारिया अपने मंगेतर के साथ इस ट्रिप पर आई थीं। हादसे के समय मंगेतर भी पुल पर मौजूद था। युवती के गिरते ही वह सदमे की स्थिति में चला गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि दोनों शादी की तैयारी कर रहे थे और यह ट्रिप यादगार बनाने के लिए प्लान की गई थी, जो त्रासदी में बदल गई।

दूसरी ओर घटना के बाद स्थानीय सिविल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों, सुपरवाइजर और मैनेजर समेत छह लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और उपकरणों की जांच की समीक्षा कर रही है। यदि लापरवाही साबित हुई तो आरोपियों पर गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide) का मामला दर्ज किया जा सकता है।

पुलिस ने मारिया के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए लीगल मेडिकल इंस्टीट्यूट भेज दिया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट में गिरने से लगी गंभीर आंतरिक चोटें और सिर की चोट को मौत का कारण बताया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

मारिया की आखिरी पोस्ट वायरल बताया जा रहा है कि हादसे से कुछ घंटे पहले मारिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्केलेटन ब्रिज की तस्वीरें पोस्ट की थीं। एक तस्वीर में जंप रिस्टबैंड भी दिख रहा था। कैप्शन में उसने लिखा था कि पागल इंसान कौन था जिसने मुझे पुल से कूदने की इजाजत दी? यह पोस्ट अब घटना के बाद यूजर्स लगातार शेयर कर रहें और कोस रहे हैं।