हरिद्वार में दिनदहाड़े आबादी के बीच दौड़ने लगे जंगली हाथी, दिल दहला देगा वीडियो

हरिद्वार में जंगली हाथियों का एक झुंड घनी आबादी वाले इलाके में घुस गया। हाथियों ने आबादी के बीच दौड़ लगाई, जिससे सड़क पर चल रहे लोगों में हड़कंप मच गया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

हरिद्वार जिले के जगजीतपुर क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब दिनदहाड़े चार जंगली हाथियों का झुंड आबादी वाले इलाके में घुस आया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से स्थानीय लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों और राहगीरों ने सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर अपनी जान बचाई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथियों का यह झुंड कई खेतों में घुस गया और वहां खड़ी फसलों को रौंद डाला। देखते ही देखते धान और गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। हाथियों की आवाजाही के दौरान कई लोगों ने मोबाइल पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

ग्रामीणों के मुताबिक हाथियों का झुंड करीब आधे घंटे तक क्षेत्र में घूमता रहा। खेतों में मक्की और धान की फसल बर्बाद हो गई। ग्रामीण दूर से शोर मचाते रहे, मगर हाथी बेखौफ इधर-उधर घूमते रहे।

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हाथियों को खेतों में घूमते और फसल बर्बाद करते साफ देखा जा सकता है।