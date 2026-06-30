'ये तो बहुत खतरनाक है'! वॉट्सएप के नए 'यूजरनेम' अपडेट को लेकर भारत में क्यों मचा बवाल?

वॉट्सएप बिना नंबर शेयर किए चैट के लिए 'यूज़रनेम' फीचर लाया है। भारत में इसे लेकर हड़कंप है। अंकुर वारिकू और ध्रुव राठी का मानना है कि इससे फेक आईडी और स्कैम्स की बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि नंबर न दिखने से पहचान मुश्किल होगी।

वॉट्सएप एक ऐसा धांसू अपडेट लेकर आया है, जिसे सालों का सबसे बड़ा प्राइवेसी चेंज कहा जा रहा है। अब आपको किसी से चैट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप इंस्टाग्राम की तरह अपना एक यूजरनेम बना सकेंगे। इसके लिए सेटिंग में जाकर अकाउंड पर क्लिक करें और वहां यूजरनेम पर जाकर अपना नाम क्रिएट किया जा सकता है।

सुनने में तो यह फीचर बड़ा कूल लगता है, लेकिन भारत में इसे लेकर डर का माहौल बन गया है। लोगों का मानना है कि इससे फ्रॉड और नकली पहचान के मामलों की बाढ़ आ जाएगी।

"यह एक बड़ी आपदा साबित हो सकता है!" मशहूर बिजनेसमैन और कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फीचर को लेकर कड़ी चेतावनी दी है।

उन्होंने लिखा, "भारत जैसे देश में यह फीचर एक बड़ी मुसीबत बन सकता है, अगर वॉट्सएप ने इससे निपटने के लिए कोई तगड़ा सिस्टम नहीं बनाया।"

अंकुर ने समझाया कि स्कैमर्स किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर के नाम से मिलते-जुलते दर्जनों फर्जी यूजरनेम बना लेंगे। फिर आम लोगों को मैसेज भेजकर पैसे मांगेंगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि प्राइवेसी के चक्कर में सामने वाले का फोन नंबर भी नहीं दिखेगा, जिससे यह पता लगाना नामुमकिन हो जाएगा कि मैसेज करने वाला असली है या नकली।

वारिकू ने मेटा कंपनी के खिलाफ अपनी पुरानी कानूनी लड़ाई का भी जिक्र किया, जहां उनके चेहरे का इस्तेमाल करके AI वाले नकली विज्ञापन चलाए जा रहे थे और लोगों को ठगा जा रहा था।

"जुकरबर्ग की टीम को सिर्फ पैसे से मतलब है" इस बहस में मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी भी कूद पड़े। उन्होंने मेटा कंपनी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा "उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता.. जुकरबर्ग की टीम का एकमात्र लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। वे अपने बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी धड़ल्ले से स्कैम और फ्रॉड एड चलने देते हैं। अब शायद वॉट्सएप पर भी यही होने वाला है।"

इंटरनेट पर छिड़ी जंग: कुछ ने कहा 'डरो मत', कुछ ने लिए मजे! जहां एक तरफ लोग डरे हुए हैं, वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि यह सब तो X, फेसबुक और टेलीग्राम पर पहले से हो रहा है, तो सिर्फ वॉट्सएप पर ही बवाल क्यों? कुछ लोगों का यह भी मानना था कि किसी का नाम और फोटो चुराकर तो आज भी कोई फर्जी नंबर से मैसेज भेज सकता है।

वहीं, कुछ मजेदार कमेंट्स भी आए। एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "चिल करो भाई! तुम्हारे नाम का यूजरनेम देखकर कोई पैसा नहीं भेजने वाला। स्कैमर्स तो उल्टा मुझसे पूछेंगे कि तेरी सैलरी में अगली BMW आएगी या नहीं!"