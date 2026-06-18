12 सालों से ना बैठा, ना लेटा ये साधु! साधना देख लोग हैरान; क्या है दूलाल गिरि जी महाराज की कहानी?

इंटरनेट पर दूलाल गिरि जी महाराज खूब वायरल हो रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। दावा है कि साधु महाराज 12 सालों से कभी बैठे ही नहीं।

आज से हजारों साल पहले साधुओं की तपस्या की कहानियां आपने भी सुनी होंगी। यह भी सुना होगा कि किस तरह ये साधु बरसों तक तपस्या कर भगवान को खुश करते थे और अंत में उन्हें भगवान के दर्शन भी मिलते थे। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि इस युग में भी ऐसा एक शख्स है जो भगवान को खुश करने के लिए सालों से तपस्या कर रहा है। लोगों की मानें तो यह शख्स पिछले 12 सालों से ना तो कभी बैठा है, ना ही लेटा है और लगातार खड़े होकर तपस्या कर रहा है। यह कहानी है 'दूलाल गिरि जी महाराज’ नाम के एक साधु की।

दरअसल बीते कुछ दिनों से इस साधु की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब वायरल हो रही हैं। वीडियो में उनकी लंबी जटाएं और साधु वाली वेशभूषा देखी जा सकती है। जहां कुछ लोग उनकी इस साधना को देखकर हैरान और अचंभित हैं, वहीं कुछ लोग उनके शरीर और पैरों की हालत देखकर गहरी चिंता भी जता रहे हैं।

क्या है दूलाल गिरि जी महाराज की कहानी? ताजा टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दूलाल गिरि जी महाराज ने कम उम्र में ही यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी और अपना पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तब से लगातार साधना कर रहे हैं। कुछ दावों में कहा जा रहा है कि वे कम से कम पिछले 5 सालों से खड़े हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पिछले 12 साल से नहीं बैठे। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इन दावों की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल तस्वीरों में उनके पैरों की स्थिति भयावह लग रही है। संभवतः लगातार खड़े रहने की वजह से पैरों में सूजन है और वे काले भी पड़ गए हैं। क्लिप्स में देखा सकता है कि वे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को लकड़ी के एक तख्ते के सहारे टिकाकर आराम देते हैं। यह लकड़ी का तख्त छत से लोहे की जंजीरों के जरिए लटका हुआ है। लोगों का कहना है कि वे इसी तरह आराम करते हैं। कुछ लोग उनके पैरों पर मरहम लगाते भी दिख रहे हैं।