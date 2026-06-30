कौन हैं केतन हत्याकांड का मजाक उड़ाने वालीं डेंटिस्ट डॉ. मुस्कान सोनी? इंस्टा पोस्ट के बाद हुईं सस्पेंड

पुणे के केतन-सिया मर्डर केस का इंस्टाग्राम पर मज़ाक उड़ाने पर मध्य प्रदेश की डेंटिस्ट डॉ. मुस्कान सोनी को ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIDSA) ने सस्पेंड कर दिया है। चौतरफा घिरने पर डॉक्टर ने माफी मांगी है।

सोशल मीडिया पर 'लाइक और रीच' के चक्कर में कुछ भी बोल देने की बीमारी अब डॉक्टरों तक पहुंच गई है। पुणे के मशहूर बिल्डर केतन अग्रवाल मर्डर केस का इंस्टाग्राम पर मजाक उड़ाना मध्य प्रदेश की एक महिला डेंटिस्ट डॉ. मुस्कान सोनी को बेहद भारी पड़ गया है। देश के मेडिकल और डेंटल कम्युनिटी में इस हरकत को लेकर भारी गुस्सा है, जिसके बाद ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIDSA) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉ. मुस्कान सोनी को संगठन से तुरंत सस्पेंड कर दिया है।

मामला बढ़ता देख महिला डॉक्टर ने सार्वजनिक माफी भी मांगी है, लेकिन डॉक्टरों के संगठनों का कहना है कि किसी की बेरहमी से हुई मौत का मजाक उड़ाना मेडिकल पेशे की नैतिकता और इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है।

क्या है पूरा मामला? पुणे के जाने-माने रीयल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हाल ही में हुई हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसी संवेदनशील मुद्दे पर मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करने वाली डेंटिस्ट डॉ. मुस्कान सोनी ने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बेहद असंवेदनशील और भद्दे कमेंट्स पोस्ट किए, जिसमें इस मर्डर का मजाक उड़ाया गया था।

जैसे ही इंटरनेट के यूजर्स की नजर इस पोस्ट पर पड़ी, सोशल मीडिया पर डॉक्टर के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। लोग पूछने लगे कि जीवन बचाने वाले पेशे से जुड़ा कोई इंसान किसी की मौत पर इतना क्रूर कैसे हो सकता है? विवाद बढ़ता देख ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIDSA) ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और डॉ. मुस्कान की इस हरकत को 'व्यावसायिक नैतिकता का घोर उल्लंघन' बताते हुए उन्हें पद से निलंबित कर दिया।

डॉक्टर की सफाई चौतरफा घिरने और करियर पर खतरा मंडराता देख डॉ. मुस्कान सोनी ने तुरंत अपना विवादित पोस्ट डिलीट किया और एक माफीनामा जारी किया। उन्होंने कहा कि उनसे शब्दों के चयन में भारी चूक हुई और उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या इस दुखद घटना का मजाक उड़ाना नहीं था। लेकिन एसोसिएशन का साफ कहना है कि किसी भी असली त्रासदी या अपराध का डिजिटल मीडिया पर तमाशा बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

क्या है केतन-सिया मर्डर केस? जिस मर्डर केस पर यह पूरा बवाल हुआ है, वह इस समय देश की सबसे चर्चित और उलझी हुई आपराधिक जांचों में से एक है। पुणे के बिल्डर केतन अग्रवाल की हत्या एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई थी।

पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले में 'केतन और उसकी सहयोगी सिया' के रिश्तों और उनके नेटवर्क की जांच कर रही है:

शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस मर्डर के पीछे करोड़ों के लेन-देन का विवाद, ब्लैकमेलिंग और आपसी रंजिश का एक गहरा जाल है।