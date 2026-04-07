कौन हैं अभय सिंह उर्फ 'IIT बाबा’? शादी की तस्वीरें हो रहीं वायरल; महाकुंभ से हुए थे फेमस

'IIT बाबा’ ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ वे चार साल तक रिलेशनशिप में रहे लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई थी।

बीते साल प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से वायरल हुए आईआईटी बाबा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इसकी वजह है उनकी शादी। जानकारी के मुताबिक 'IIT बाबा’ उर्फ अभय सिंह ने इस साल की शुरुआत में एक इंजीनियर से शादी रचा ली और अब वे शादी के बाद अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेने के लिए हरियाणा पहुंचे। आईआईटी बाबा की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं।

दरअसल अभय सिंह ने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की थी, और उनकी कहानी महाकुंभ के जरिए ही लोगों को पता चली थी। इसके बाद ही उन्हें आईआईटी बाबा का नाम मिला था। उन्होंने बीते दिनों प्रीतिका नाम की इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से शादी की है। बीते सोमवार को, अभय सिंह अपनी नई दुल्हन के साथ हरियाणा के झज्जर जिले में अपने गांव लौटे। खास बात यह रही कि इस दौरान भी वे भगवा कपड़ों में ही दिखे।

अभय सिंह ने मीडिया वालों को बताया कि वे अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेने और बैंक में KYC की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अपने गांव आए हैं। वहीं शादी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी शादी हिमाचल प्रदेश के अघंजर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के दिन हुई थी। इसके बाद 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज हुई थी।

कौन हैं अभय सिंह? अभय सिंह ने IIT से पढ़ने और कुछ सालों की नौकरी के बाद मानसिक निराशा से तंग आकर अध्यात्म का रुख किया था। हरियाणा में जन्मे अभय सिंह ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (IIT-B) से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने आर्ट्स की तरफ रुख किया और डिजाइन में मास्टर्स किया। बाद में वे कनाडा चले गए और वहां तीन साल तक नौकरी की। उन्होंने एक बार बताया था कि कनाडा में वह सालाना 36 लाख रुपए तक कमाते थे।

डिप्रेशन से जूझने के बाद चुना आध्यात्म इसके बाद कनाडा में रहते हुए अभय सिंह डिप्रेशन में चले गए। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उन्होंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ दिया और आध्यात्म की ओर मुड़ गए। 2025 के महाकुंभ मेले में, उन्हें एक आम साधु के कपड़ों में देखा गया था। वे महाकुंभ में एक इंटरव्यू के बाद मशहूर हुए, जहां पत्रकार यह जानकार हैरान रह गया था कि उन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है।