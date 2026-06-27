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चीन की इस गुड़िया पर मचा दुनिया भर में बवाल, ‘नताशा डॉल’ पर आखिर क्यों हो रहा हंगामा

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंग
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चीन की एक छोटी गुड़िया के चलते पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया है। यह गुड़िया सांवले रंग की है और इसको लेकर चीन की काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है। इसका नाम नताशा डॉल है।

चीन की इस गुड़िया पर मचा दुनिया भर में बवाल, ‘नताशा डॉल’ पर आखिर क्यों हो रहा हंगामा

चीन की एक छोटी गुड़िया के चलते पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया है। यह गुड़िया सांवले रंग की है और इसको लेकर चीन की काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है। इसका नाम नताशा डॉल है और चीन के सभी मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वहां के कंटेंट क्रिएटर्स इस डॉल के साथ वीडियो बना रहे हैं। इसे स्ट्रेस रिलीफ टॉय कहा जा रहा है। हालांकि वीडियो में नताशा डॉल के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, उसके चलते बड़े पैमाने पर इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह टॉय, खतरनाक है और रेसिज्म को बढ़ावा देने वाला है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इसके जरिए हिंसा को जायज ठहराया जा रहा है।

क्या है नताशा डॉल
नताश डॉल एक छोटे आकार का खिलौना है, जिसे स्क्वीज टॉय कहा जाता है। वैसे तो इस खिलौने को तीन अलग रंगों, सफेद, भूरे और काले रंग में बनाया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर ब्लैक वैरिएंट के साथ काफी वीडियोज बन रहे हैं। इन वीडियोज में नताशा डॉल्स को एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ वीडियोज में नजर आ रहा है कि इसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। कुछ अन्य वीडियो में इसे खींचा जा रहा है, जबकि कुछ अन्य में इसे पैरों से कुचलते हुए दिखाया जा रहा है। चीन के देसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रेडनोट और डॉयिन पर इसके खूब वीडियो आ रहे थे। इसके बाद यह ट्रेंड धीरे-धीरे ग्लोबल हो गया।

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कैसे पड़ा नताशा नाम
इस डॉल का नाम नताशा पड़ने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। सीएनएन ने चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ के हवाले से इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक चीन के एक व्लॉगर ने खेल-खेल में इस खिलौने को अपनी बेटी जैसा बताना शुरू किया। फिर उसने ही इसका नाम नताशा रखा। लेकिन मामला उस वक्त बिगड़ गया, जब दुनिया भर के इंफ्लुएंसर, इस डॉल के साथ हिंसक व्यवहार करने लगे।

तमाम लोगों ने इसे पीटते हुए, खींचते हुए, उबालते हुए वीडियो बनाने शुरू कर दिए। इस तरह जो एक स्ट्रेस रिलीफ टॉय था, वह एक गंभीर सवाल बन गया।

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सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
नताशा डॉल के वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है। चीन और दुनिया भर के ब्लैक समुदाय के लोगों ने इस ट्रेंड की जमकर आलोचना की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समुदायों ने इसे पूरी तरह से आपत्तिजनक बताया है। वहीं, बड़ी संख्या में वकील और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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