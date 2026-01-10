Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ When will the country get a Muslim Prime Minister Rahul Gandhi answer 16 years ago video goes viral
देश को कब मिलेगा मुस्लिम प्रधानमंत्री? 16 साल पहले राहुल गांधी ने क्या दिया था जवाब; वीडियो वायरल

देश को कब मिलेगा मुस्लिम प्रधानमंत्री? 16 साल पहले राहुल गांधी ने क्या दिया था जवाब; वीडियो वायरल

संक्षेप:

मुस्लिम प्रधानमंत्री को लेकर बहस के बीच राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कहते हैं कि जो योग्य होगा वह प्रधानमंत्री बनेगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि वह सिख हो या फिर मुस्लिम।

Jan 10, 2026 06:45 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी समुदायों के लोगों को समान दर्जा देता है जबकि पाकिस्तान का संविधान शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए केवल एक ही समुदाय तक सीमित है। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि ओवैसी दिन में तारे देख रहे हैं। महाराष्ट्र की रैली में उन्होंने यह जवाब दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हमें सिख प्रधानमंत्री मिला- राहुल गांधी

इसी बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम का है। इसमें एक छात्रा सवाल करती है कि भारत को पहला मु्स्लिम प्रधानमंत्री कब मिलेगा? इसपर राहुल गांधी कहते हैं कि यह सवाल आपके लिए भी है। आप जैसे लोग निकलकर बाहर आएं और अच्छे नेताओं की जरूरत है। आज आपको सिख प्रधानमंत्री मिला। लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमें सिख प्रधानमंत्री मिलेगा। देश में सिखों की संख्या बहुत कम है। लेकिन यह मायने नहीं रखता।

मुस्लिम पीएम पर क्या कहा था

राहुल गांधी ने कहा, इस देश में यह मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म या समुदाय से हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपमें क्षमता कितनी है।आज मनमोहन सिंह जी एक सिख प्रधानमंत्री हैं और वह इसलिए नहीं हैं कि वह एक सिख हैं। वह इसलिए प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वह योग्य हैं। अगर कोई मुसलमान भी प्रधानमंत्री बनेगा तो इसलिए बनेगा कि वह एक योग्य व्यक्ति है, ना कि इसलिए वह मुस्लिम है।

ओवैसी के बयान पर क्या बोली है बीजेपी

बीजेपी ने ओवैसी की इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने कहा अपने 'गैरजिम्मेदाराना' बयान के माध्यम से हैदराबाद के सांसद 'आधा सच' पेश कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहतीं।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख ओवैसी ने 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'भारत का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, पाकिस्तान के संविधान की तरह नहीं जो शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए केवल एक ही समुदाय तक सीमित है।' उन्होंने कहा कि शायद वह इसे देखने के लिए जीवित न रहें लेकिन भविष्य में ऐसा समय जरूर आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगी।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Hindu Muslim Muslim Politics Rahul Gandhi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।