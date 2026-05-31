ट्रक के पीछे क्यों लिखा रहता है ‘हॉर्न, ओके, प्लीज’, वर्ल्ड वॉर-2 से जुड़ा है कनेक्शन
‘हॉर्न, ओके, प्लीज’ ट्रक के पीछे लिखा हुआ यह सेंटेंस आपने भी अक्सर पढ़ा होगा। आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर देशभर के सभी ट्रक ड्राइवर, यही सेंटेंस क्यों लिखवाते हैं। आइए समझते हैं...
‘हॉर्न, ओके, प्लीज’ ट्रक के पीछे लिखा हुआ यह सेंटेंस आपने भी अक्सर पढ़ा होगा। देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, खूबसूरत बनावट और चमकीले रंग-रोगन के साथ, भड़कीले अक्षरों में यही लिखा मिलता है। यह भारत के रोड कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। आज से नहीं, काफी समय पहले से ही यह देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर देशभर के सभी ट्रक ड्राइवर, यही सेंटेंस क्यों लिखवाते हैं। आइए समझते हैं...
आर्मी से जुड़ी कहानी
इसके बारे में जो सबसे प्रचलित थियरी है वह यह है कि ‘हॉर्न, ओके, प्लीज’ का संबंध दूसरे विश्वयुद्ध से है। बताया जाता है कि उस वक्त बहुत सारे ट्रक केरोसिन से चलते थे। यह बहुत तेजी से आग पकड़ता था और सड़क पर चलते वक्त बहुत सावधानी की जरूरत होती थी। बताते हैं कि तब सेना के वाहनों पर यह चेतावनी लिखी होती थी, ‘हॉर्न प्लीज, ऑन केरोसिन’। इसके जरिए पीछे आ रहे वाहन चालकों से बताया जाता था कि ओवरटेक करने से पहले, हॉर्न जरूर दें। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अचानक से वाहनों की गति घटने-बढ़ने से किसी तरह का हादसा होने का डर नहीं रहे।
डिटरजेंट ब्रांड से संबंध
समय बीतने के साथ-साथ ‘हॉर्न प्लीज, ऑन केरोसिन’ फ्रेज में बदलाव आते चले गए। अनुमान है कि ‘हॉर्न प्लीज, ऑन केरोसिन’ ही आगे चलकर ‘हॉर्न ओके प्लीज’ में तब्दील हो गया। इस बारे में एक और थियरी भी है जो काफी मशहूर है। इसके मुताबिक टाटा ऑयल मिल्स का एक डिटरजेंट ब्रांड था ओके। थियरी के मुताबिक ट्रक के पीछे, ड्राइवर हॉर्न प्लीज लिखवाते हैं, फिर बीच में ओके लिखवाने लगे। बाद में धीरे-धीरे यह चलन में आ गया और अब तो हर ट्रक के पीछे ही लिखा नजर आता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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