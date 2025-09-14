मिलकर भी नहीं मिल पाते यह दोनों महासागर, पानी का रंग भी दिखाई देता है अलग; क्या वजह?

viral post: अलास्का की खाड़ी के पास एक जगह पर ऐसी ही एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना देखने को मिलती है। यहां पर अटलांटिक और प्रशांत महासागर आपस में मिलते हैं। लेकिन ऐसा नजर आता है कि यह दोनों महासागर आपस में मिलने के बाद भी एक-दूसरे से नहीं मिलना चाहते।

यह दुनिया अलग-अलग अचरजों और आश्चर्य करने वाली घटनाओं से भरी हुई है। कई बार इन घटनाओं को देखकर इंसान अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता तो कई बार हम इसे देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। हालांकि विज्ञान के विकास के साथ-साथ प्रकृति के कई चमत्कार हमें समझ में आने लगे हैं, या कहें तो हम अपनी छोटी सी बुद्धि के साथ यह समझने लगे हैं कि आखिर यह होता कैसे हैं। ऐसी ही एक घटना है जलधाराओं के मिलने की, पानी जहां भी जाता है सब को आपने में समा लेता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दो जलधाराएं आपस में मिलकर भी नहीं मिल पाती।

प्रयागराज के संगम में गंगा, युमना और पौराणिक नदी सरस्वती का पानी मिल जाता है और यहां से एक जलधारा बनकर निकलता है। लेकिन धरती पर कई स्थान ऐसे भी हैं, जहां पर पानी के यह स्त्रोत आपस में मिलकर भी नहीं मिल पाते हैं।

अलास्का की खाड़ी के पास एक जगह पर ऐसी ही एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना देखने को मिलती है। यहां पर अटलांटिक और प्रशांत महासागर आपस में मिलते हैं। लेकिन ऐसा नजर आता है कि यह दोनों महासागर आपस में मिलने के बाद भी एक-दूसरे से नहीं मिलना चाहते।

इस घटना को देखने पर एक तरफ तो आपको स्वच्छ नीला पानी नजर आएगा तो वहीं दूसरी ओर नीला और हल्का मटमैला सा पानी नजर आएगा। इन दोनों को देखने पर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने भी इन दोनों के बीच में एक सीमा रेखा खींच दी हो।

इस घटना को लेकर ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति इन दोनों महासागरों के मिलने की जगह पर ही बैठा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वह आगे बढ़कर दोनों जगहों से पानी को इकट्ठा करता है और फिर उन्हें एक ट्यूब में डाल लेता है। लेकिन इसके बाद भी पानी आपस में नहीं मिलते हैं। इसके बाद वह पानी को हिलाता है लेकिन तब भी पानी आपस में नहीं मिलते।

क्यों नहीं मिलने पानी आपस में? पानी के आपस में न मिलने के पीछे इस मामले के जानकार लोग कई बातें बताते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पानी की विशेषताएं अलग-अलग होती हैं। जैसे की नमक की मात्रा, धाराओं की गति और यहां तक कि उनमें प्रवाहित होने वाले पदार्थ की मात्रा भी अलग-अलग होती है। अटलांटिक महासागर में प्रशांत की तुलना में खारापन ज्यादा होता है। और जब लवणता में बहुत ज्यादा अंतर वाले दो पानी आपस में मिलते हैं, तो वह मिलकर भी नहीं मिल पाते।