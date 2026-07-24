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'वन पीस' पायरेट फ्लैग का क्या मतलब है? जेन-Z के विरोध प्रदर्शनों का कैसे बना यह हिस्सा

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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'वन पीस' के प्रशंसकों के लिए यह सिर्फ एक काल्पनिक समुद्री डाकू दल का झंडा नहीं है। यह आजादी, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार, कमजोर लोगों का साथ देने और गलत व्यवस्था का विरोध करने का संदेश देता है।

What is One Piece Pirate Flag Means How The Manga Became Symbol In Gen Z Protest
दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन।

जापान की मशहूर मंगा (कॉमिक) चेन 'वन पीस' का समुद्री डाकू झंडा अब युवाओं के विरोध प्रदर्शन का नया प्रतीक बन गया है। इस झंडे को स्ट्रॉ हैट पाइरेट्स का जॉली रोजर कहा जाता है। हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन में भी कई प्रदर्शनकारी यह झंडा लेकर नजर आए। साल 1997 में लेखक एइचिरो ओडा ने 'वन पीस' की शुरुआत की थी। यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मंगा चेन में शामिल है और इसकी 50 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इसकी कहानी मंकी डी. लफी और उसके साथियों की है, जो अन्याय और भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं। यही वजह है कि आज कई युवा इस झंडे को अपने संघर्ष और न्याय की मांग का प्रतीक मान रहे हैं।

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इस झंडे पर मुस्कुराती हुई एक खोपड़ी बनी होती है, जिसने लफी की पहचान वाली पुआल की टोपी पहन रखी है। 'वन पीस' के प्रशंसकों के लिए यह सिर्फ एक काल्पनिक समुद्री डाकू दल का झंडा नहीं है। यह आजादी, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार, कमजोर लोगों का साथ देने और गलत व्यवस्था का विरोध करने का संदेश देता है। इसी सोच के कारण दुनिया के कई देशों के युवाओं ने इसे अपने आंदोलनों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी यह झंडा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और बदलाव की मांग करने वाले युवाओं की पहचान बनता जा रहा है।

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इंडोनेशिया और नेपाल में युवाओं ने किया इस्तेमाल

रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे पहले इंडोनेशिया और नेपाल में युवाओं ने भ्रष्टाचार और सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान इस झंडे का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दूसरे देशों में भी छात्र और युवा इसे अपने आंदोलनों में लेकर पहुंचने लगे। उनका मानना है कि 'वन पीस' की कहानी लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि यह झंडा अब सिर्फ एक कॉमिक का हिस्सा नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई युवा आंदोलनों का साझा प्रतीक बन गया है।

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भारत में भी इस झंडे का इस्तेमाल अब छात्र आंदोलनों में दिखाई देने लगा है। जंतर-मंतर पर चल रहे CJP के प्रदर्शन में कई छात्र इसे लहराते नजर आए। प्रदर्शनकारी परीक्षा घोटालों, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह झंडा उन्हें एकजुट रहने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। इस तरह जापान की एक लोकप्रिय मंगा से निकला यह प्रतीक अब दुनिया के कई देशों में युवाओं के संघर्ष, न्याय और जवाबदेही की मांग का नया चेहरा बन गया है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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