'वन पीस' पायरेट फ्लैग का क्या मतलब है? जेन-Z के विरोध प्रदर्शनों का कैसे बना यह हिस्सा

'वन पीस' के प्रशंसकों के लिए यह सिर्फ एक काल्पनिक समुद्री डाकू दल का झंडा नहीं है। यह आजादी, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार, कमजोर लोगों का साथ देने और गलत व्यवस्था का विरोध करने का संदेश देता है।

जापान की मशहूर मंगा (कॉमिक) चेन 'वन पीस' का समुद्री डाकू झंडा अब युवाओं के विरोध प्रदर्शन का नया प्रतीक बन गया है। इस झंडे को स्ट्रॉ हैट पाइरेट्स का जॉली रोजर कहा जाता है। हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन में भी कई प्रदर्शनकारी यह झंडा लेकर नजर आए। साल 1997 में लेखक एइचिरो ओडा ने 'वन पीस' की शुरुआत की थी। यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मंगा चेन में शामिल है और इसकी 50 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इसकी कहानी मंकी डी. लफी और उसके साथियों की है, जो अन्याय और भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं। यही वजह है कि आज कई युवा इस झंडे को अपने संघर्ष और न्याय की मांग का प्रतीक मान रहे हैं।

इस झंडे पर मुस्कुराती हुई एक खोपड़ी बनी होती है, जिसने लफी की पहचान वाली पुआल की टोपी पहन रखी है। 'वन पीस' के प्रशंसकों के लिए यह सिर्फ एक काल्पनिक समुद्री डाकू दल का झंडा नहीं है। यह आजादी, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार, कमजोर लोगों का साथ देने और गलत व्यवस्था का विरोध करने का संदेश देता है। इसी सोच के कारण दुनिया के कई देशों के युवाओं ने इसे अपने आंदोलनों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी यह झंडा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और बदलाव की मांग करने वाले युवाओं की पहचान बनता जा रहा है।

इंडोनेशिया और नेपाल में युवाओं ने किया इस्तेमाल रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे पहले इंडोनेशिया और नेपाल में युवाओं ने भ्रष्टाचार और सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान इस झंडे का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दूसरे देशों में भी छात्र और युवा इसे अपने आंदोलनों में लेकर पहुंचने लगे। उनका मानना है कि 'वन पीस' की कहानी लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि यह झंडा अब सिर्फ एक कॉमिक का हिस्सा नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई युवा आंदोलनों का साझा प्रतीक बन गया है।