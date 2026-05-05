VIRAL VIDEO: देखी है कभी टेंट वाली बारात? वायरल हो रहा धूप से बचने का अनोखा इंतजाम

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक टेंट वाली बारात वायरल हो रही है। दिन में निकल रही एक बारात में शामिल लोग धूप से परेशान थे। लोगों की इस परेशानी से बचने के लिए लड़के वालों ने बारात के ऊपर टेंट ही लगवा दिया।

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर आए दिन नए-नए वीडियो वायरल होते रहते हैं। शादियों के सीजन में इन वायरल वीडियोज का आना और तेज हो जाता है। कभी कोई कूलर वाली बारात लेकर चल देता है, तो कभी कोई अनोखे कार्ड बनवाकर चर्चा में आ जाता है। सामान्य से अलग हटकर चीजें करने की वजह से यह वीडियो जल्दी ही वायरल भी हो जाते हैं। लोग इन पर वीडियोज को ठहाके लगाते और मुस्कराते हुए देखते रहते हैं।

इसी फेहरिस्त में एक और वायरल वीडियो शामिल हुए है। यह वीडियो एक बारात का है, जो कि दिन में निकाली जा रही है। अप्रैल और मई की चिलचिलाती गर्मी की वजह से बारात में डांस कर रहे लोगों को परेशानी होने लगती है। थोड़ी देर तक डीजे बजता है लेकिन लोग गर्मी की वजह से डांस नहीं करते। बस फिर क्या था। देखते ही देखते कुछ आधा दर्जन लोग टेंट को हाथों को उठाकर बारात के ऊपर ले आते हैं। टेंट के ऊपर आते ही लोगों को गर्मी और धूप से राहत मिलती है और तुरंत ही डांस शुरू हो जाता है।

उत्तर भारत के कई हिस्सों में आम तौर पर बारात रात में निकाली जाती है। ऐसे में दिन में निकलती बारात और फिर गर्मी की वजह से उसके ऊपर टेंट का लगाया जाना लोगों के अंतर विस्मय पैदा कर रहा है। लोग इसे दिलचस्पी के साथ देख रहे है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब तक नौ लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं।