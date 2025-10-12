शादी कैंसिल, हग किया था उसके पैसे निकालो; लड़की की डिमांड से सकते में मंगेतर

viral news: सगाई के दौरान महिला को करीब 28,000 अमेरिकी डॉलर के गिफ्ट मिले थे, जब सगाई के टूटने की नौबत आ गई तो वह उन्हें वापस करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने गले लगाने के लिए मिले करीब 4200 डॉलर वापस करने से इनकार कर दिया।

जब दो लोगों की तयशुदा शादी कैंसिल होती है, तो दोनों को ही बुरा लगता है। लेकिन चीन से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यह मामला शादी टूटने की वजह से अजीब नहीं है, बल्कि लड़की द्वारा शादी कैंसिल होने के पहले मंगेतर को गले लगाने के पैसे मांगने की वजह से है। लड़की का कहना है कि अब ,जबकि शादी कैंसिल हो गई है, तो उसने लड़के को जो गले लगाया था उसका पैसा मिलना चाहिए। लड़की ने इसके लिए करीब 4200 डॉलर की मांग की है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सगाई के दौरान महिला को करीब 28,000 अमेरिकी डॉलर के गिफ्ट मिले थे, जब सगाई के टूटने की नौबत आ गई तो वह उन्हें वापस करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने गले लगाने के लिए मिले करीब 4200 डॉलर वापस करने से इनकार कर दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक हेनान प्रांत के पिंगडिंगशान का रहने वाला यह जोड़ा पिछले साल एक मैचमेकर के माध्यम से मिला था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया फिर उसके बाद जनवरी में उन्होंने सगाई कर ली। कुछ दिन बात करने के बाद इन्होंने नवंबर में शादी करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उन्होंने होटल भी बुक कर लिया था।

कुछ दिनों की बातचीत के बाद लड़की ने यह कहते हुए शादी तोड़ दी की लड़का बहुत ही ज्यादा ईमानदार है और उसकी आमदनी भी काफी कम है। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए, वान उपनाम वाले मैचमेकर ने कहा, "महिला को लगता था कि वह आदमी बहुत ईमानदार है और उसकी आमदनी बहुत कम है।

वान ने आगे कहा, "सगाई के उपहार के बारे में, उसने कहा कि वह उसे वापस करने को तैयार है, लेकिन 30,000 युआन (4200 डॉलर) 'गिंग फीस (गले लगाने का शुल्क) के तौर पर रखेगी। मैंने पिछले दस सालों में हजार से ज्यादा जोड़ों की मुलाकात करवाई है। इसमें से इसका परिवार सबसे ज्यादा नखरेबाज है।

वान ने कहा कि लड़की जिस गले लगाने की बात के लिए पैसे मांग रही है, वह केवल इसलिए हुआ था क्योंकि उन दोनों ने प्री-वेडिंग फोटोशूट करवाया था।

गौरतलब है कि चीन में सगाई के उपहारों का व्यापक रिवाज है। सगाई के उपहारों की कीमत 100,000 से 500,000 युआन (70,000 अमेरिकी डॉलर तक) तक हो सकती है। यह एक लंबे समय से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा है, जिसमें अक्सर दूल्हे के परिवार पर भारी आर्थिक दबाव डालते हैं। एससीएमपी के अनुसार, ग्रामीण परिवारों को आमतौर पर अधिक राशि देनी पड़ती है क्योंकि लैंगिक असंतुलन के कारण पुरुषों के लिए दुल्हन ढूंढना मुश्किल हो जाता है।