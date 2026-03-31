Viral Video: हिंदी गाने पर नाच रहे थे ट्रंप के करीबी काश पटेल? क्या है वीडियो की सच्चाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और एफबीआई चीफ काश पटेल के नाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति हिंदी गाने पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि, यह वीडियो पटेल का नहीं है, लेकिन इसे उनके नाम से प्रचारित किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह एफबीआई चीफ काश पटेल का है। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ ईरानी हैकर्स ने पटेल का निजी ईमेल अकाउंट हैक करके उनके कुछ निजी फोटोस और वीडियो सार्वजनिक कर दिए। इसके बाद यह वीडियो भी लोगों को असली जैसा लगने लगा।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक व्यक्ति हिंदी गाने 'सुन साहिबा सुन' पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। कई हैंडल्स ने इसे काश पटेल का कहकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में इस वायरल वीडियो का काश पटेल या कथित हैकिंग से कोई संबंध नहीं है।

यह वायरल वीडियो इस विवाद से पहले का है और 2022 में ही इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति काश पटेल नहीं है। बताया जाता है कि यह एक अलग व्यक्ति है, जो अपनी पत्नी के मायके जाने के बाद जश्न मना रहा था। यह वीडियो मूल रूप से 23 दिसंबर 2022 को जैकी नाम के एक यूजर द्वारा पोस्ट किया गया था। हालांकि मूल पोस्ट अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह क्लिप पहले भी वायरल हो चुकी थी।

काश पटेल का हैकिंग विवाद दरअसल, यह पूरा मामला उस वक्त सामने आया था, जब खबर सामने आई की ईरान के एक हैकिंग ग्रुप ने काश पटेल का ईमेल हैक कर लिया है। इसके बाद समूह ने दावा किया कि उसने एक बड़ी मात्रा में पटेल का निजी डाटा हथिया लिया है। दावों के मुताबिक, इस डेटा में 2010 से 2019 के बीच के 300 से अधिक ईमेल, तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं।