Viral video This man in Shivamogga Karnataka doesnt eat food but only drinks engine oil his daily intake is 7 to 8l खाना नहीं केवल इंजन ऑयल पीता यह शख्स, रोजाना 7 से 8 लीटर की है खुराक, Viral-news Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Viral video This man in Shivamogga Karnataka doesnt eat food but only drinks engine oil his daily intake is 7 to 8l

खाना नहीं केवल इंजन ऑयल पीता यह शख्स, रोजाना 7 से 8 लीटर की है खुराक

Viral video: कर्नाटक के शिवमोग्गा ने रहने वाला ऑयल कुमार पिछले 30 सालों से खाने की जगह इंजन ऑयल पर जिंदा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में ऑयल कुमार खाने की जगह इंजन ऑयल पीता हुआ ही नजर आ रहा है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 01:39 AM
share Share
Follow Us on
खाना नहीं केवल इंजन ऑयल पीता यह शख्स, रोजाना 7 से 8 लीटर की है खुराक

कर्नाटक के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी खाने-पीने की आदत को लेकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ऐसा दावा है कि यह शख्स सामान्य इंसान जैसे चावल या चपाती का भोजन नहीं करता, बल्कि इंजन ऑयल के सहारे अपना गुजारा करता है। जीं, हां बिल्कुल सही... एक इंसान है, जो इंजन ऑयल के सहारे अपना गुजारा करता है।

सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक रील में वायरल होने के बाद उसकी यह दशकों पुरानी आदत वायरल हो रही है। सबसे खास बात यह है कि वह पिछले तीस सालों से उसके खाने इंजन ऑयल ही शामिल है।

सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक कर्नाटक के शिवोमोग्गा जिले का रहने वाले इस शख्स को क्षेत्र में लोग ऑयल कुमार के नाम से पुकारते हैं। दावा किया गया है कि वह हर दिन करीब 7 से 8 लीटर इंजन ऑयल का सेवन कर लेता है। इसके अलावा वह नियमित रूप से चाय भी पीता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आसपास के लोग प्यार से ऑयल कुमार को खाने के लिए खाना देते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन इसके बाद भी वह उन्हें मना करके एक बोतल में इंजन ऑयल पीता हुआ नजर आ रहा है।

पोस्ट के मुताबिक दशकों तक इंजन ऑयल पीने के बाद भी ऑयल कुमार को कभी भी अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा है और न ही उसे कभी कोई किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं ऑयल कुमार का मानना है कि उनका इस प्रकार का जीवन भगवान अयप्पा के आशीर्वाद से है। क्योंकि ईश्वरीय सहायता के बिना इतने असामान्य आहार के दम पर किसी का जीवित रहना संभव नहीं है।

गौरतलब है कि इंजन ऑयल किसी भी तरीके से इंसान के खाने या पीने के लिए बनाया गई चीज नहीं है। इससे केवल और केवल इंसान अपने अंदरूनी शरीर को खराब कर सकता है और काल के गाल में समा सकता है। इसलिए इंसान को ऐसी किसी भी हरकत से बच के रहना चाहिए। लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि भी नहीं करता है।

Viral News mms viral

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।