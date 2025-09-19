खाना नहीं केवल इंजन ऑयल पीता यह शख्स, रोजाना 7 से 8 लीटर की है खुराक

Viral video: कर्नाटक के शिवमोग्गा ने रहने वाला ऑयल कुमार पिछले 30 सालों से खाने की जगह इंजन ऑयल पर जिंदा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में ऑयल कुमार खाने की जगह इंजन ऑयल पीता हुआ ही नजर आ रहा है।

कर्नाटक के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी खाने-पीने की आदत को लेकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ऐसा दावा है कि यह शख्स सामान्य इंसान जैसे चावल या चपाती का भोजन नहीं करता, बल्कि इंजन ऑयल के सहारे अपना गुजारा करता है। जीं, हां बिल्कुल सही... एक इंसान है, जो इंजन ऑयल के सहारे अपना गुजारा करता है।

सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक रील में वायरल होने के बाद उसकी यह दशकों पुरानी आदत वायरल हो रही है। सबसे खास बात यह है कि वह पिछले तीस सालों से उसके खाने इंजन ऑयल ही शामिल है।

सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक कर्नाटक के शिवोमोग्गा जिले का रहने वाले इस शख्स को क्षेत्र में लोग ऑयल कुमार के नाम से पुकारते हैं। दावा किया गया है कि वह हर दिन करीब 7 से 8 लीटर इंजन ऑयल का सेवन कर लेता है। इसके अलावा वह नियमित रूप से चाय भी पीता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आसपास के लोग प्यार से ऑयल कुमार को खाने के लिए खाना देते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन इसके बाद भी वह उन्हें मना करके एक बोतल में इंजन ऑयल पीता हुआ नजर आ रहा है।

पोस्ट के मुताबिक दशकों तक इंजन ऑयल पीने के बाद भी ऑयल कुमार को कभी भी अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा है और न ही उसे कभी कोई किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं ऑयल कुमार का मानना है कि उनका इस प्रकार का जीवन भगवान अयप्पा के आशीर्वाद से है। क्योंकि ईश्वरीय सहायता के बिना इतने असामान्य आहार के दम पर किसी का जीवित रहना संभव नहीं है।