ट्रेन की खिड़की से टीन का बॉक्स लटकाए ले जा रहे यात्री, वीडियो देख रेलवे पर भड़के लोग
वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया है, जिसमें चिंता जताई गई है कि स्टेशन से इतना बड़ा बॉक्स कैसे ले जाया गया। आगे चलकर यह किसी खंभे या अन्य वस्तु से टकरा सकता है। इस घटना ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा छेड़ दी है।
एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यात्री ट्रेन की खिड़की से बाहर टीन का बड़ा सा बॉक्स लटकाते हुए दिख रहा है। यह घटना भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। वीडियो में 2 यात्री ट्रेन के डिब्बे के अंदर से उसे पकड़े हुए हैं, जबकि इसका बड़ा हिस्सा खिड़की से बाहर लटका हुआ है। ट्रेन की तेज रफ्तार में यह दृश्य बेहद खतरनाक लग रहा है।
वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया है, जिसमें चिंता जताई गई है कि स्टेशन से इतना बड़ा बॉक्स कैसे ले जाया गया। आगे चलकर यह किसी खंभे या अन्य वस्तु से टकरा सकता है। इस घटना ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा छेड़ दी है। वीडियो में दिख रहा है कि बॉक्स सामान्य सामान से कहीं बड़ा है, जिसे ट्रेन में ले जाने की इजाजत नहीं होती। यात्री इसे खिड़की से बाहर निकालकर पकड़े हुए हैं, जिससे ट्रेन की गति में संतुलन बिगड़ने और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।
सुरक्षा से हो रही घोर लापरवाही
सोशल मीडिया यूजर ने हैरानी जताते हुए पूछा कि स्टेशन पर यह महिला या यात्री इतना भारी बॉक्स लेकर कैसे चली? रेलवे स्टेशनों पर सामान की जांच और सीमाएं तय हैं, लेकिन इस मामले में लापरवाही नजर आ रही है। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर सामान लटकाना न केवल यात्रियों के लिए बल्कि प्लेटफॉर्म पर खड़े अन्य लोगों और आसपास की संपत्ति के लिए भी जोखिम पैदा करता है। ऐसी घटनाएं रेलवे नियमों का उल्लंघन दर्शाती हैं और यात्रा को असुरक्षित बना सकती हैं।
रेलवे ने अपने प्रतिक्रिया में क्या कहा
भारतीय रेलवे ने इस वायरल वीडियो पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। रेलवे सेवा ने शेयर करने वाले यूजर से स्टेशन का नाम, ट्रेन नंबर और मोबाइल नंबर मांगा है ताकि मामले की जांच की जा सके। रेलवे ने सलाह दी है कि ऐसी शिकायतें सीधे पोर्टल पर दर्ज की जा सकती हैं या हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके सहायता ली जा सकती है। रेलवे की यह प्रतिक्रिया सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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