समोसे में आलू या पैर का धूल-पसीना! ट्रेन के अंदर वेंडर की हरकत देख लोग हैरान; VIDEO
वीडियो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों ने रेल मंत्रालय को टैग कर एक्शन की मांग की है। इसके बाद IRCTC ने मामला पर संज्ञान लिया और आधिकारिक बयान जारी किया है।
ट्रेन में सफर करते वक्त आप भी कुछ न कुछ खरीदकर जरूर खाते होंगे। खासकर गरमा-गरम समोसे और पकौड़ी का स्वाद किसे नहीं भाता। लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देख कर आपका इरादा शायद बदल जाए। इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से हो वायरल हो रहा है जिसमें एक वेंडर आम लोगों के भरोसे और सेहत के साथ धड़ल्ले से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। अब इस पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर एक्शन की मांग कर रहे हैं।
वायरल वीडियो में समोसा बेचने वाला ट्रेन के दरवाजे के पास फर्श पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। वेंडर कान पर मोबाइल फोन लगाकर मजे से किसी से बात कर रहा है और उसने अपने दोनों पैर समोसे से भरी खुली टोकरी के ऊपर टिका रखे हैं। जिन समोसों को यात्री चाव से खरीदते हैं, उन पर उसके पैर नजर आ रहे हैं।
समोसे पर रखा पैर
यही नहीं, वेंडर ट्रेन के टॉयलेट के बगल वाले हिस्से में वॉश बेसिन के ठीक नीचे बैठा हुआ दिख रहा है। यह वही जगह है जहां लोग कुल्ला करते हैं और हाथ धोते हैं और गंदा पानी नीचे गिरता है। लोग इस वीडियो को देखकर रेलवे और IRCTC पर गुस्सा निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे गंदे खाने से डायरिया, फूड प्वाइजनिंग और दूसरी बीमारियां तक हो सकती हैं।
वहीं कुछ लोग इस पर तंज भी कस रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “ये तो हाइजीन कर रहा है, पैरों से ढककर। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “इसीलिए मैं बाहर का कुछ नहीं खाता। एक यूजर ने गुस्से में लिखा, “जी ये क्या गंदगी फ़ैला रखी है इन लोगों ने। ऐसे लोगों को लात मारकर बाहर करिए। जब कोई नेता नहीं खा सकता ऐसी चीजें तो आम आदमी कैसे खाएगा।”
IRCTC का आया जवाब
वीडियो वायरल होने पर IRCTC (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन) का बयान भी सामने आया है। IRCTC ने अपने बचाव में कहा है किया कि यह कोई ऑफिशियल वेंडर नहीं था। एक बयान जारी कर IRCTC ने कहा, "इस पूरे मामले की जांच की गई और हमने ये पाया है कि यह एक अवैध वेंडिंग का मामला है। इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही ट्रेन के ऑनबोर्ड सर्विस प्रोवाइडर को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसे किसी भी अवैध वेंडर के ट्रेन में दिखने पर तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करें।" आईआरसीटीसी ने आगे कहा कि यात्रियों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का पालन करना उनकी प्राथमिकता है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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