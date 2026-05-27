समोसे में आलू या पैर का धूल-पसीना! ट्रेन के अंदर वेंडर की हरकत देख लोग हैरान; VIDEO

वीडियो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों ने रेल मंत्रालय को टैग कर एक्शन की मांग की है। इसके बाद IRCTC ने मामला पर संज्ञान लिया और आधिकारिक बयान जारी किया है।

ट्रेन में सफर करते वक्त आप भी कुछ न कुछ खरीदकर जरूर खाते होंगे। खासकर गरमा-गरम समोसे और पकौड़ी का स्वाद किसे नहीं भाता। लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देख कर आपका इरादा शायद बदल जाए। इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से हो वायरल हो रहा है जिसमें एक वेंडर आम लोगों के भरोसे और सेहत के साथ धड़ल्ले से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। अब इस पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर एक्शन की मांग कर रहे हैं।

वायरल वीडियो में समोसा बेचने वाला ट्रेन के दरवाजे के पास फर्श पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। वेंडर कान पर मोबाइल फोन लगाकर मजे से किसी से बात कर रहा है और उसने अपने दोनों पैर समोसे से भरी खुली टोकरी के ऊपर टिका रखे हैं। जिन समोसों को यात्री चाव से खरीदते हैं, उन पर उसके पैर नजर आ रहे हैं।

समोसे पर रखा पैर यही नहीं, वेंडर ट्रेन के टॉयलेट के बगल वाले हिस्से में वॉश बेसिन के ठीक नीचे बैठा हुआ दिख रहा है। यह वही जगह है जहां लोग कुल्ला करते हैं और हाथ धोते हैं और गंदा पानी नीचे गिरता है। लोग इस वीडियो को देखकर रेलवे और IRCTC पर गुस्सा निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे गंदे खाने से डायरिया, फूड प्वाइजनिंग और दूसरी बीमारियां तक हो सकती हैं।

वहीं कुछ लोग इस पर तंज भी कस रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “ये तो हाइजीन कर रहा है, पैरों से ढककर। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “इसीलिए मैं बाहर का कुछ नहीं खाता। एक यूजर ने गुस्से में लिखा, “जी ये क्या गंदगी फ़ैला रखी है इन लोगों ने। ऐसे लोगों को लात मारकर बाहर करिए। जब कोई नेता नहीं खा सकता ऐसी चीजें तो आम आदमी कैसे खाएगा।”