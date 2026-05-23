35,000 सैलरी मांगने वाले को दी 50,000 की नौकरी, कंपनी वालों ने बताई फैसले की वजह

एक नया स्टार्टअप शुरू करने वाले आईआईटीयन्स ने एक इंजीनियर के लिए नौकरी निकाली। इंटरव्यू के दौरान एक व्यक्ति ने इस पोस्ट के लिए 35,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी की मांग की, लेकिन कंपनी का बजट ज्यादा होने के चलते उसे 50,000 रुपए प्रतिमाह की सैलरी दी गई।

Viral Video Today: किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग जब नौकरी बदलने का प्रयास करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल मन में यही होता है कि आखिर पिछली सैलरी से कितना ज्यादा पैसा मांगे। आम तौर पर नई कंपनी के एचआर कम से कम पैसे में लोगों को हायर करने की तरफ देखते हैं। लेकिन कई बार इसका उलटा भी हो जाता है। ऐसे ही एक पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो रहा है। जहां पर एक स्टार्टअप शुरू करने वाले चार आईआईटीयन का कहना है कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान 35,000 सैलरी मांगने वाले एक इंजीनियर को 50,000 रुपए में हायर किया था।

IIT के चार लौंडे नामक सोशल मीडिया पेज पर इन लोगों ने अपनी यह कहानी शेयर की। उन्होंने कहा कि वह अपने स्टार्टअप के लिए एक इंजीनियर की तलाश कर रहे थे। इसी प्रक्रिया में उन्हें एक काबिल उम्मीदवार मिला। पिछली नौकरी में उसकी सैलरी 30 हजार रुपए थी, इसी बेसिस पर उसने अगली सैलरी के रूप में 35,000 रुपए की मांग की। कंपनी की तरफ से उसे 50,000 रुपए प्रति महीने का ऑफर दिया गया क्योंकि कंपनी ने इस पोस्ट के लिए इतना बजट स्वीकृत कर रखा था। इसलिए उसे उसी बजट के आधार पर नौकरी दी गई।

स्टार्टअप के संस्थापक अपने इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा, "नौकरी में काफी दिन काम करने के बाद इंजीनियर ने मुझसे पूछा कि जब उसने 35 हजार रुपए मांगे थे, तो उसे ज्यादा की नौकरी क्यों दी गई। इस पर मैंने कहा कि मैं आखिर ऐसा क्यों नहीं करता।"

बकौल आईआईटीयन, "मैंने उस नौकरी के लिए उस बजट को स्वीकृत किया था। मुझे पता है कि उस काम की इतनी ही कीमत है और अगर हमारे पास बजट है, तो हमें देना चाहिए। इस कीमत के आधार पर अगर में इंजीनियर की 30 से 35 या 35 से 40 हजार तक जाने की समस्या को हल कर सकता हूं, तो यह बहुत बेहतर है। मैं यह समस्या बार-बार हल करना चाहूंगा।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्टार्टअप के संस्थापक ने कहा, "आज उस इंजीनियर को हमारे साथ काम करते हुए तीन साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब कुछ हजार रुपए सैलरी में बढ़ाने के लिए वह यहां से चला जाता, तो हमें दोबारा भर्ती करनी पड़ती। इसमें हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद होते। अब वह हमारे साथ है और बेहतर काम हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यही हमारे काम करने का तरीका है। हम हमेशा पैसों से ज्यादा व्यक्ति की गुणवत्ता पर जोर देते हैं।