तो सैलरी भी CEO वाली दे दो; WFH मांगा तो HR ने काट दिया फोन, इंटरनेट पर क्या कह रहे लोग; VIDEO

वायरल वीडियो में कॉर्पोरेट एम्प्लॉई ने अपनी आपबीती सुनाई है। उसने बताया कि किस तरह वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को लेकर सवाल पूछते ही HR ने फोन काट दिया। लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया है।

कॉर्पोरेट जॉब की भागम-भाग में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा किसी वरदान से कम नहीं। ऐसे में नौकरी ढूंढते समय लोग नई कंपनी से यह जरूर पूछ लेते हैं कि क्या उनके यहां यह सुविधा मिल सकती है। हालांकि हाल ही में एक महिला ने इंटरनेट पर अपना एक वीडियो शेयर कर बताया है कि किस तरह यह सवाल पूछते ही HR भड़क गई। इतना ही नहीं, सवाल सुनते ही HR ने कहा कंपनी को CEO लेवल के एटिट्यूड वाले लोग चाहिए और फोन काट दिया। वीडियो वायरल हो गई है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है।

उदिता नाम की इस यूजर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपनी आपबीती सुनाई है। उन्होंने वीडियो में बताया, "अभी हाल ही में मेरे पास एक HR का कॉल आया था। सब सही चल रहा था। मैने HR से पूछा कि आपके यहां कितने वर्किंग डेज होते हैं। उसने कहा कि हफ्ते में 6 दिन। मैंने कहा कि मुझसे इससे कोई दिक्कत है नहीं पर क्या कोई ऐसी सुविधा है यहां की शनिवार को वर्क फ्रॉम मिल जाए कभी…”

महिला ने बताया कि इसके बाद उसे टका सा जवाब मिला कि कंपनी CEO लेवल के एटिट्यूड वाले लोगों को ही हायर करेगी। महिला ने कहा, “इस पर मैंने कहा कि क्या आप CEO के लिए हायरिंग कर रहे हैं। इतना सुनते ही उन्होंने मेरे मुंह पर फोन काट दिया। तो मेरा ये सवाल है कि हम कब से ओवर वर्क को इतना ग्लोरीफाई करने लगे हैं। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई के तौर पर अगर मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस हो तो इसमें क्या गलत है।”