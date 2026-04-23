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तो सैलरी भी CEO वाली दे दो; WFH मांगा तो HR ने काट दिया फोन, इंटरनेट पर क्या कह रहे लोग; VIDEO

Apr 23, 2026 12:13 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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वायरल वीडियो में कॉर्पोरेट एम्प्लॉई ने अपनी आपबीती सुनाई है। उसने बताया कि किस तरह वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को लेकर सवाल पूछते ही HR ने फोन काट दिया। लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया है।

तो सैलरी भी CEO वाली दे दो; WFH मांगा तो HR ने काट दिया फोन, इंटरनेट पर क्या कह रहे लोग; VIDEO

कॉर्पोरेट जॉब की भागम-भाग में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा किसी वरदान से कम नहीं। ऐसे में नौकरी ढूंढते समय लोग नई कंपनी से यह जरूर पूछ लेते हैं कि क्या उनके यहां यह सुविधा मिल सकती है। हालांकि हाल ही में एक महिला ने इंटरनेट पर अपना एक वीडियो शेयर कर बताया है कि किस तरह यह सवाल पूछते ही HR भड़क गई। इतना ही नहीं, सवाल सुनते ही HR ने कहा कंपनी को CEO लेवल के एटिट्यूड वाले लोग चाहिए और फोन काट दिया। वीडियो वायरल हो गई है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है।

उदिता नाम की इस यूजर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपनी आपबीती सुनाई है। उन्होंने वीडियो में बताया, "अभी हाल ही में मेरे पास एक HR का कॉल आया था। सब सही चल रहा था। मैने HR से पूछा कि आपके यहां कितने वर्किंग डेज होते हैं। उसने कहा कि हफ्ते में 6 दिन। मैंने कहा कि मुझसे इससे कोई दिक्कत है नहीं पर क्या कोई ऐसी सुविधा है यहां की शनिवार को वर्क फ्रॉम मिल जाए कभी…”

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महिला ने बताया कि इसके बाद उसे टका सा जवाब मिला कि कंपनी CEO लेवल के एटिट्यूड वाले लोगों को ही हायर करेगी। महिला ने कहा, “इस पर मैंने कहा कि क्या आप CEO के लिए हायरिंग कर रहे हैं। इतना सुनते ही उन्होंने मेरे मुंह पर फोन काट दिया। तो मेरा ये सवाल है कि हम कब से ओवर वर्क को इतना ग्लोरीफाई करने लगे हैं। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई के तौर पर अगर मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस हो तो इसमें क्या गलत है।”

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सोशल मीडिया पर क्या कह रहे लोग?

सोशल मीडिया पर अधिकतर लोग महिला ने पक्ष में दिखे। लोगों का कहना है कि अगर कंपनी को सीईओ लेवल के रवैए वाले लोग चाहिए तो सैलरी भी उतनी ही देनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, "बहुत बढ़िया कहा, लोग अक्सर ना सिर्फ इंटरव्यू के दौरान, बल्कि काम की जगह पर भी दब्बू बन जाते हैं, लेकिन तुमने जो हिम्मत दिखाई है, वह सच में तारीफ़ के काबिल है!!! ऐसे ही आगे बढ़ते रहो।" वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "मुझे नहीं लगता कि CEO आम कर्मचारियों जितना काम करते हैं।" एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "सैलरी भी CEO वाली दो।"

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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