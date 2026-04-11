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वायरल होने की सनक! 'रील' के लिए बाप ने मासूम बच्चे को बालकनी से कुदवाया, भड़के लोग

Apr 11, 2026 11:15 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता चंद व्यूज और रील्स के लिए अपने छोटे बच्चे को पहली मंजिल की बालकनी से नीचे कुदवाता है। इस खतरनाक स्टंट को देखकर इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

वायरल होने की सनक! 'रील' के लिए बाप ने मासूम बच्चे को बालकनी से कुदवाया, भड़के लोग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर आजकल एक बेहद हैरान करने वाला और खतरनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो साफ तौर पर सिर्फ व्यूज और लाइक्स बटोरने के लिए बनाया गया लगता है, लेकिन इसमें जिस तरह की लापरवाही दिखाई गई है, उसने इंटरनेट पर लोगों को गुस्से से भर दिया है।

वीडियो में क्या है?

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में लगभग दो से तीन साल का एक छोटा बच्चा पहली मंजिल की बालकनी की रेलिंग (किनारे) पर खड़ा दिखाई देता है। बच्चा रेलिंग पर खतरनाक तरीके से संतुलन बनाते हुए ताली बजा रहा है। वहीं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक आदमी, जिसे बच्चे का पिता माना जा रहा है वह अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है और बच्चे को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा है। कुछ ही सेकंड बाद, वह मासूम बच्चा पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा देता है।

गद्दे पर लैंडिंग

बच्चा उस आदमी के हाथों में आता है, लेकिन वहां से फिसलकर नीचे रखे एक गद्दे पर गिर जाता है। वीडियो की शुरुआत में यह गद्दा दिखाई नहीं देता, बाद में पता चलता है कि आदमी उसी गद्दे पर खड़ा था। इसके बाद वह आदमी बच्चे को गोद में उठाता है और हवा में उछालता है। इस दौरान दोनों आदमी और बच्चा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। वीडियो पर लिखा है- डोंट ट्राई, धाकड़ छोरी। देखें वीडियो-

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

इस वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। लोग इस स्टंट से जुड़े खतरों को लेकर उस आदमी की जमकर क्लास लगा रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा- एक रील के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एकदम मूर्ख। एक अन्य ने गुस्से में कहा- यह मूर्ख नहीं... बल्कि महा-मूर्ख है।

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कई लोगों ने इस बढ़ते चलन पर चिंता जताई कि माता-पिता खुद अपने बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- आजकल माता-पिता ने अपने बच्चे को सिर्फ सोशल मीडिया का कंटेंट बना दिया है। एक बेहद भावुक कमेंट में लिखा गया कि यह वीडियो दिखाता है कि एक बच्चे को अपने पिता पर कितना गहरा भरोसा है कि वह कहने पर कूद गया, लेकिन किसी को भी इस तरह बच्चे की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए।

कई यूजर्स ने इसे सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि अपराध माना। एक कमेंट में कहा गया- यह सिर्फ गलत नहीं है, बल्कि कई गंभीर कानूनी धाराओं के तहत एक अपराध है। लोगों ने इस मामले में पुलिस में FIR दर्ज करने की भी मांग की।

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यह वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। यह घटना इस बात पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है कि इंटरनेट पर सस्ती लोकप्रियता और अटेंशन पाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, भले ही इसके लिए मासूमों की जान ही दांव पर क्यों न लगानी पड़े।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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