Viral Video: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का स्पेशल कूलिंग वाले हेलमेट, गर्मी हो जाएगी छूमंतर; लोग क्या बोले?

Viral Video : भीषण गर्मी से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए पोर्टेबल कूलिंग वाले हेलमेट लॉन्च किए हैं। हीटवेव के दौरान यह छोटे से हेलमेट पुलिसकर्मियों को गर्मी का सामना करने के लिए मदद करेंगे। सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा है।

पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है। ऐसे में सूरज की सीधी धूप में काम करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विभाग ने खास पोर्टेबल कूलिंग फैन हेलमेट लॉन्च किया है। इस नई नवेले हेलमेट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इसका परीक्षण किया जा रहा है। अगर यह सही रहता है, तो बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जाएगा।

विभाग की तरफ से बताया गया कि दिल्ली की बढ़ती गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को घंटो तक कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है। हीटवेव की वजह से उनके स्वास्थ्य पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ रहा था। इसी को देखते हुए विभाग ने इन पोर्टेबल कूलिंग फैन हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन कूलिंग फैन हेलमेट को उनके अंदर मौजूद बैट्री से ऊर्जा मिलती है। इसकी वजह से यह धूप में कई घंटों तक आराम से चल सकते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसका इस्तेमाल भले ही अभी केवल परीक्षण के लिए करना शुरू किया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बड़े स्तर पर वायरल हो रहा है। कई लोग इस पहल के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सराहना भी कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि दिल्ली के ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाए रखने में अहम भू्मिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन यह भरी गर्मी और धूप के बीच में भी अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं। ऐसे में इनके लिए यह नई पहल देखकर अच्छा लगा।