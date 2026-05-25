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Viral Video: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का स्पेशल कूलिंग वाले हेलमेट, गर्मी हो जाएगी छूमंतर; लोग क्या बोले?

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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Viral Video : भीषण गर्मी से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए पोर्टेबल कूलिंग वाले हेलमेट लॉन्च किए हैं। हीटवेव के दौरान यह छोटे से हेलमेट पुलिसकर्मियों को गर्मी का सामना करने के लिए मदद करेंगे। सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा है।

Viral Video: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का स्पेशल कूलिंग वाले हेलमेट, गर्मी हो जाएगी छूमंतर; लोग क्या बोले?

पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है। ऐसे में सूरज की सीधी धूप में काम करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विभाग ने खास पोर्टेबल कूलिंग फैन हेलमेट लॉन्च किया है। इस नई नवेले हेलमेट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इसका परीक्षण किया जा रहा है। अगर यह सही रहता है, तो बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जाएगा।

विभाग की तरफ से बताया गया कि दिल्ली की बढ़ती गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को घंटो तक कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है। हीटवेव की वजह से उनके स्वास्थ्य पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ रहा था। इसी को देखते हुए विभाग ने इन पोर्टेबल कूलिंग फैन हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन कूलिंग फैन हेलमेट को उनके अंदर मौजूद बैट्री से ऊर्जा मिलती है। इसकी वजह से यह धूप में कई घंटों तक आराम से चल सकते हैं।

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसका इस्तेमाल भले ही अभी केवल परीक्षण के लिए करना शुरू किया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बड़े स्तर पर वायरल हो रहा है। कई लोग इस पहल के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सराहना भी कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि दिल्ली के ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाए रखने में अहम भू्मिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन यह भरी गर्मी और धूप के बीच में भी अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं। ऐसे में इनके लिए यह नई पहल देखकर अच्छा लगा।

सोशल मीडिया हो और मीम्स न हो... ऐसा होना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक इसी तरह से इन पोर्टेबल कूलिंग फैन हेलमेट को लेकर भी तुरंत ही मीम्स बनना शुरू हो गए। एक यूजर ने मजाक में लिखा, "दिल्ली की गर्मी इतनी तेज हो गई है, कि अब हेलमेट भी एसी वाले चाहिए।" एक और यूजर ने लिखा, "अब तो दिल्ली में सूरज को किराया देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह यहीं पर घर बनाकर बैठ गए है।" कई लोगों इन हेलमेट्स को जोमैटो, स्विगी वालों को भी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है, जिसकी वजह से वह लोग भी हीटवेव की समस्या से बच सकें।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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