VIDEO: दुल्हन के साथ ही फेरे लेने लगी उसकी सहेलियां, लोग हंसते-हंसते हुए लोट-पोट

संक्षेप: एक भारतीय शादी में दुल्हन के साथ विदेश से आईं उसकी सहेलियां फेरों में भी उसके साथ चल दी। दरअसल, वह उसके लहंगे को संभाले हुए चल रहीं थी और दूसरे धर्म की होने की वजह से रस्म से अंजान थीं। हालांकि, वहां पर मौजूद लोगों ने हंसते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल हो ही जाता है। ऐसा ही एक वीडियो भारतीय शादी का भी हो रहा है, जहां पर एक दुल्हन के साथ उसकी विदेशी दोस्त भी फेरे लेने लगती है, जिसके बाद सभी लोग हंसते हुए उसको वहां से हटने के लिए कहते हैं। इस प्यारे वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट और प्यार भेज रहे हैं।

कनिष्का चौधरी नामक सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वीडियो की शुरुआत में दुल्हन तैयार होकर बैठी हुई होती है। इसके बाद वह अपने दूल्हे के साथ फेरों में शामिल होती है। जब दुल्हन और दूल्हा अग्नि के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, उसी समय उसकी तीन विदेशी सहेलियां भी उसका लहंगा पकड़े उसके साथ-साथ फेरे लेने लगे। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हंसते हुए उन्हें अलग होने को कहा। अपनी गलती का अहसास होते ही दूल्हा-दुल्हन समेत सभी लोग और जोर से हंसने लगे। इसके बाद वह तीनों शर्माते हुए अलग हट गईं।

सोशल मीडिया साइट पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कनिष्का ने मजाकिया कैप्शन डाला। उन्होंने लिखा कि वह पल जब नीतीश को तीन अलग-अलग धर्मों की पत्नियां मिलने ही वाली थीं।"