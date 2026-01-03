Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Viral video bride friend takes vows along with the bride leaving people rolling with laughter
VIDEO: दुल्हन के साथ ही फेरे लेने लगी उसकी सहेलियां, लोग हंसते-हंसते हुए लोट-पोट

VIDEO: दुल्हन के साथ ही फेरे लेने लगी उसकी सहेलियां, लोग हंसते-हंसते हुए लोट-पोट

संक्षेप:

एक भारतीय शादी में दुल्हन के साथ विदेश से आईं उसकी सहेलियां फेरों में भी उसके साथ चल दी। दरअसल, वह उसके लहंगे को संभाले हुए चल रहीं थी और दूसरे धर्म की होने की वजह से रस्म से अंजान थीं। हालांकि, वहां पर मौजूद लोगों ने हंसते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

Jan 03, 2026 12:30 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल हो ही जाता है। ऐसा ही एक वीडियो भारतीय शादी का भी हो रहा है, जहां पर एक दुल्हन के साथ उसकी विदेशी दोस्त भी फेरे लेने लगती है, जिसके बाद सभी लोग हंसते हुए उसको वहां से हटने के लिए कहते हैं। इस प्यारे वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट और प्यार भेज रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कनिष्का चौधरी नामक सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वीडियो की शुरुआत में दुल्हन तैयार होकर बैठी हुई होती है। इसके बाद वह अपने दूल्हे के साथ फेरों में शामिल होती है। जब दुल्हन और दूल्हा अग्नि के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, उसी समय उसकी तीन विदेशी सहेलियां भी उसका लहंगा पकड़े उसके साथ-साथ फेरे लेने लगे। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हंसते हुए उन्हें अलग होने को कहा। अपनी गलती का अहसास होते ही दूल्हा-दुल्हन समेत सभी लोग और जोर से हंसने लगे। इसके बाद वह तीनों शर्माते हुए अलग हट गईं।

सोशल मीडिया साइट पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कनिष्का ने मजाकिया कैप्शन डाला। उन्होंने लिखा कि वह पल जब नीतीश को तीन अलग-अलग धर्मों की पत्नियां मिलने ही वाली थीं।"

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। कई लोगों को यह वीडियो दिल को छू जाने वाला और मजेदार लगा। एक यूजर ने लिखा कि शादी में मैंने अब तक का सबसे प्यारा सांस्कृतिक भ्रम देखा है। दूसरे ने कहा कि यह दोनों कितने मासूम हैं। एक और ने लिखा कि जिस तरह सभी लोगों ने उन्हें रोकने की जगह हंस दिया, इससे यह और भी ज्यादा अच्छा हो गया।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Viral News Viral Video Video Viral

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।