यही अप्रेजल है... इंटरनेट पर कॉन्सर्ट और फ्री मेट्रो टिकट दिखा रहे थे HCL कर्मचारी, लोगों ने लिए मजे

सोशल मीडिया साइट पर एचसीएल के एम्पलाइज कंपनी द्वारा दिखाए गए अर्जित सिंह के कॉन्सर्ट और उसके बाद फ्री मेट्रो टिकट को फ्लॉन्ट कर रहे थे। लोगों ने इस पर मजे लेते हुए कहा कि यही आपका अप्रेजल है।

सोशल मीडिया पर अभी एचसीएल कंपनी के कर्मचारियों की वीडियो वायरल हो रही हैं। दरअसल, समूह ने हाल ही में 50 वर्ष पूरे करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ​​इस अवसर को मनाने के लिए, कंपनी ने अपने नोएडा परिसर में कर्मचारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे यह कई लोगों के लिए एक यादगार रात बन गई। कंपनी ने मशहूर सिंगर अर्जित सिंह के कॉन्सर्ट का आयोजन किया था। इसमें संस्थापक शिव नडार भी मौजूद थे।

मशहूर सिंगर अर्जित सिंह का कॉन्सर्ट अपने आप में एक बड़ा आकर्षण था, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कर्मचारियों के लिए एक और सरप्राइज था। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने कर्मचारियों को देर रात सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए व्यवस्था की थी। आयुष सिंह नाम के एक कर्मचारी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने दिखाया कि कॉन्सर्ट के बाद कर्मचारियों को बिना किराया दिए दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की अनुमति कैसे दी गई। उन्होंने बताया कि मेट्रो सेवाएं विशेष रूप से एचसीएल कर्मचारियों के लिए रात 12:30 बजे तक बढ़ा दी गई थीं, जिससे देर रात के कार्यक्रम के बाद यात्रा आसान हो गई।

वीडियो में कर्मचारी सिर्फ अपना एचसीएल आईडी कार्ड दिखाकर मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करते दिख रहे हैं। उन्हें टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी।

वायरल हो रहे इस वीडियो में उन्होंने कहा, “ये सभी एचसीएल कर्मचारी हैं और हमें दोपहर 12:30 बजे तक मुफ्त प्रवेश और मेट्रो की सुविधा मिल रही है। यह अविश्वसनीय है, एचसीएल से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी।” उन्होंने आगे कहा, “आज एचसीएल वालों ने दिल्ली मेट्रो ही मुफ्त कर दी है… सच कहूं तो, यह सबसे मजेदार पल था।” इस बीच, वीडियो पर लिखा था, “एचसीएल टेक में टेक कर्मचारी होने के फायदे।”

वीडियो के वायरल होते ही कई लोगों ने अपनी राय साझा की। कुछ लोग इस व्यवस्था से प्रभावित हुए और इसे कंपनी का एक सराहनीय कदम बताया। एक यूजर ने कहा, “मेरी कंपनी ने मुझे कभी ऐसी सेवाएं नहीं दीं। वे सिर्फ दोनों तरफ के कैब का किराया वापस करते हैं।” एक अन्य इंटरनेट यूजर ने लिखा, “सिर्फ दिल्ली मेट्रो ही नहीं, नोएडा मेट्रो भी। एचसीएल टेक की ताकत।”