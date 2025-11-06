Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Vietnamese farmer Thai Ngoc claims not slept for a single second since 1962
62 सालों से नहीं सोया है यह शख्स, किसी ने सोते हुए नहीं देखा; डॉक्टर भी हैरान

62 सालों से नहीं सोया है यह शख्स, किसी ने सोते हुए नहीं देखा; डॉक्टर भी हैरान

संक्षेप: वियतनाम में रहने वाले एक किसान का दावा सुनकर आपको शायद खुद के कानों पर भरोसा ना हो। किसान का दावा है कि वे लगातार 62 सालों से जगे हुए हैं। उनके बीवी, बच्चों, पड़ोसियों ने भी उन्हें कभी सोता हुआ नहीं देखा।

Thu, 6 Nov 2025 03:34 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नींद इंसानों के लिए कितनी जरूरी है, इसे साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने ना जाने कितने ही शोध किए हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसानों के लिए सोना, सांस लेने और पानी पीने जितना ही आवश्यक है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जो करीब 60 साल से कभी सोया ही नहीं। यह कारनामा कर चर्चा में आने वाले किसान का नाम थाई न्गोक है। न्गोक वियतनाम से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह वे पिछले 62 सालों से नहीं सोए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

81 साल के न्गोक का दावा है कि 1962 में तेज बुखार के बाद से वह एक पल के लिए भी नहीं सोए हैं। वह झपकी तक नहीं लेते हैं और न ही गहरी नींद लेते हैं। उनकी इस दुर्लभ बीमारी को देख डॉक्टर भी हैरान हैं। न्गोक ना सिर्फ 60 सालों से जगे हुए हैं, बल्कि अपने खेत में काम कर हाथ भी बंटा रहे हैं। उनके दावे की पुष्टि उनकी पत्नी, बच्चों, दोस्तों और पड़ोसियों ने भी की है। किसी ने उन्हें कभी सोते हुए नहीं देखा।

ये भी पढ़ें:दर्द से कराह रही थी दादी, ठीक करने को निगले 8 जिंदा मेंढक, जानें फिर क्या हुआ

रिपोर्ट्स के मुताबिक 1942 में वियतनाम के क्वांग नाम प्रांत के एक छोटे से गांव में जन्मे, न्गोक को वियतनाम युद्ध के दौरान 20 साल की उम्र में तेज बुखार आया और वे बीमार पड़ गए। कुछ दिनों बाद उनका बुखार तो उतर गया, लेकिन उनकी नींद कभी वापस नहीं आई। न्गोक को कहना है कि उन्होंने कई कोशिशें की, लेकिन वे सो नहीं पाए। वे कहते हैं, “मैंने दवाइयां लीं, घरेलू नुस्खे आजमाए, यहां तक कि सोने के लिए शराब भी पी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया।”

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Viral News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।