62 सालों से नहीं सोया है यह शख्स, किसी ने सोते हुए नहीं देखा; डॉक्टर भी हैरान

संक्षेप: वियतनाम में रहने वाले एक किसान का दावा सुनकर आपको शायद खुद के कानों पर भरोसा ना हो। किसान का दावा है कि वे लगातार 62 सालों से जगे हुए हैं। उनके बीवी, बच्चों, पड़ोसियों ने भी उन्हें कभी सोता हुआ नहीं देखा।

नींद इंसानों के लिए कितनी जरूरी है, इसे साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने ना जाने कितने ही शोध किए हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसानों के लिए सोना, सांस लेने और पानी पीने जितना ही आवश्यक है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जो करीब 60 साल से कभी सोया ही नहीं। यह कारनामा कर चर्चा में आने वाले किसान का नाम थाई न्गोक है। न्गोक वियतनाम से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह वे पिछले 62 सालों से नहीं सोए।

81 साल के न्गोक का दावा है कि 1962 में तेज बुखार के बाद से वह एक पल के लिए भी नहीं सोए हैं। वह झपकी तक नहीं लेते हैं और न ही गहरी नींद लेते हैं। उनकी इस दुर्लभ बीमारी को देख डॉक्टर भी हैरान हैं। न्गोक ना सिर्फ 60 सालों से जगे हुए हैं, बल्कि अपने खेत में काम कर हाथ भी बंटा रहे हैं। उनके दावे की पुष्टि उनकी पत्नी, बच्चों, दोस्तों और पड़ोसियों ने भी की है। किसी ने उन्हें कभी सोते हुए नहीं देखा।