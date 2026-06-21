योग के दौरान हाथी बने साथी, बंगाल में हुआ अनूठा आयोजन; देखें वीडियो
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया में योग मनाया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ अलग अंदाज में योग दिवस मनाया गया। यहां पर प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच हाथियों के साथ योग मनाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया में योग मनाया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ अलग अंदाज में योग दिवस मनाया गया। यहां पर प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच हाथियों के साथ योग मनाया गया। जालदापारा वाइल्डलाइफ डिवीजन में हुए इस आयोजन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ हाथियों के झुंड के साथ योग कर रहा है। हालांकि इस दौरान पर्याप्त दूरी भी बनाकर रखी गई थी।
शेयर किया वीडियो
सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो साझा करते हुए, विभाग ने कैप्शन में लिखा, वह क्षण जब हाथी ज्ञान के साथ चलते हैं और हम संतुलन के साथ सांस लेते हैं। विभाग ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें योग सत्र को दिखाया गया है। इसमें प्रतिभागी खुले घास के मैदान में योग कर रहे हैं और हाथी पास में ही हैं। इसमें स्वास्थ्य, वन्य जीवन और प्रकृति के बीच कनेक्शन नजर आ रहा है।
पोस्ट में बताया गया है कि घास के मैदानों पर योगा मैट बिछाए गए थे। जालदापारा के हाथी दूर से इस योग सेशन को देख रहे थे। पास में ही तोरसा नदी की आवाज और उनके चारों ओर हाथियों की कदमों की आवाज के बीच, वन विभाग के कर्मचारी प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न योगासन कर रहे थे।
विभाग ने बताया कि इस दौरान प्रतिभागियों ने शांत वातावरण में विभिन्न आसन किया। यह कार्यक्रम याद दिलाता है कि कन्जर्वेशन सांस लेने की तरह है। यह उत्सव ‘IDY 2026: एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक झुंड के लिए योग’ थीम के अंतर्गत आयोजित किया गया था। पीएम मोदी भी योग दिवस पर पश्चिम बंगाल में थे। उन्होंने रविवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की मेजबानी के लिए कोलकाता के लोगों को धन्यवाद दिया और कार्यक्रम से पहले शहरव्यापी स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए नागरिकों की सराहना की।
मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहाकि मैं कोलकाता के अपने भाइयों और बहनों का इस वर्ष के योग दिवस समारोह की शानदार मेजबानी करने के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इतने जीवंत शहर में योग दिवस मनाना बहुत गर्व और सम्मान की बात है।
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम से पहले शहरभर में चलाए गए स्वच्छता अभियान की भी सराहना की और कहा कि कोलकाता के लोगों ने जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहाकि योग दिवस की तैयारियों के दौरान पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वह भी बहुत प्रेरणादायक है। कोलकाता के लोगों ने नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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