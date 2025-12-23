अमेरिका से 12,800 किमी का सफर, वजह-दोस्त को सरप्राइज देना; वीडियो देख यूजर्स बोले वाह
अपने दोस्त को सरप्राइज करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? प्रेषित गूजर नाम के शख्स ने अपने दोस्त को सरप्राइज देने के लिए जो कुछ किया, उससे पूरा सोशल मीडिया हैरान है। पता है प्रेषित ने क्या किया? सिर्फ अपने दोस्त को सरप्राइज करने के लिए प्रेषित अमेरिका से 12 हजार 800 किमी की दूरी तय करके पुणे पहुंच गया। यहां पर प्रेषित का दोस्त वैभव तिखे रहता है। प्रेषित का कहना है कि उसने सिर्फ अपने दोस्त का रिएक्शन देखने के लिए ऐसा किया। वीडियो के कमेंट्स में लोग उनकी दोस्ती की दाद दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर आए वीडियो में नजर आ रहा है कि वैभव अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहा है। उसे प्रेषित के आने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तभी पीछे से अचानक प्रेषित आता है। उसने टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई है। अपना चेहरा छुपाने के लिए उसने स्कार्फ लगा रखा था। वह भी वैभव और अन्य दोस्तों के बीच बैठ जाता है। वैभव को लगता है कि कोई परिचित होगा।
तभी अचानक प्रेषित अपने चेहरे से स्कार्फ हटा देता है। देखते ही वैभव उसे पहचान लेता है और फिर गले लगा लेता है। वीडियो में दोनों के बीच की दोस्ती खूब देखने को मिलती है। इस वीडियो को 4.6 मिलियन लोगों ने देखा है। वहीं, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कमेंट्स किए हैं। इस वीडियो पर खूब कमेंट्स आए हैं। लोगों ने लिखा कि दूरी होने के बावजूद दोनों के बीच इतना प्यार है, यह बहुत खास है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह वीडियो देखते हुए ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा।
