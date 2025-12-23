Hindustan Hindi News
अमेरिका से 12,800 किमी का सफर, वजह-दोस्त को सरप्राइज देना; वीडियो देख यूजर्स बोले वाह

संक्षेप:

अपने दोस्त को सरप्राइज करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? प्रेषित गूजर नाम के शख्स ने अपने दोस्त को सरप्राइज देने के लिए जो कुछ किया, उससे पूरा सोशल मीडिया हैरान है। पता है प्रेषित ने क्या किया?

Dec 23, 2025 03:10 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अपने दोस्त को सरप्राइज करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? प्रेषित गूजर नाम के शख्स ने अपने दोस्त को सरप्राइज देने के लिए जो कुछ किया, उससे पूरा सोशल मीडिया हैरान है। पता है प्रेषित ने क्या किया? सिर्फ अपने दोस्त को सरप्राइज करने के लिए प्रेषित अमेरिका से 12 हजार 800 किमी की दूरी तय करके पुणे पहुंच गया। यहां पर प्रेषित का दोस्त वैभव तिखे रहता है। प्रेषित का कहना है कि उसने सिर्फ अपने दोस्त का रिएक्शन देखने के लिए ऐसा किया। वीडियो के कमेंट्स में लोग उनकी दोस्ती की दाद दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर आए वीडियो में नजर आ रहा है कि वैभव अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहा है। उसे प्रेषित के आने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तभी पीछे से अचानक प्रेषित आता है। उसने टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई है। अपना चेहरा छुपाने के लिए उसने स्कार्फ लगा रखा था। वह भी वैभव और अन्य दोस्तों के बीच बैठ जाता है। वैभव को लगता है कि कोई परिचित होगा।

तभी अचानक प्रेषित अपने चेहरे से स्कार्फ हटा देता है। देखते ही वैभव उसे पहचान लेता है और फिर गले लगा लेता है। वीडियो में दोनों के बीच की दोस्ती खूब देखने को मिलती है। इस वीडियो को 4.6 मिलियन लोगों ने देखा है। वहीं, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कमेंट्स किए हैं। इस वीडियो पर खूब कमेंट्स आए हैं। लोगों ने लिखा कि दूरी होने के बावजूद दोनों के बीच इतना प्यार है, यह बहुत खास है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह वीडियो देखते हुए ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
