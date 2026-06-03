भारत के झंडे को बीच से फाड़ा, भीड़ बढ़ाती रही हौसला; वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

भारत के झंडे को बीच से फाड़ा, भीड़ बढ़ाती रही हौसला; वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा
टेक्सास का यह शख्स जब भारतीय झंडे को अपमानित कर रहा था, तब शख्स के आस पास खड़े लोग उसका हौसला बढ़ाते नजर आए। लोग उसे रोकने के बजाय भारत के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे।
अमेरिका के टेक्सस राज्य में भारतीय तिरंगे के ऐसा अपमान हुआ है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां के ब्रिस्को शहर में सिटी हॉल के बाहर एक अमेरिकी नागरिक सरेआम भारतीय तिरंगे को फाड़ता नजर आया। इस दौरान उसने भारत और भारतीयों के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया। हद तब हो गई जब आसपास खड़ी भीड़ उसे रोकने की बजाय उसका हौसला बढ़ाती नजर आई।
सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देख कर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एलिजा शिफर नाम के एक यूजर ने शेयर किया है। यूजर की प्रोफाइल से पता चलता है कि वह ‘अमेरिका फर्स्ट’ का सपोर्टर है। वीडियो को एक्स पर 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
वायरल वीडियो में दिखी शर्मनाक हरकत
वीडियो में देखा जा सकता है कि मुंह में सिगरेट दबाए एक अमेरिकी शख्स सिटी हॉल के ठीक बाहर खड़ा है और भारतीय राष्ट्रध्वज के टुकड़े-टुकड़े कर रहा है। इस दौरान वह गंदे शब्दों का प्रयोग भी कर रहा था। वहीं पीछे कुछ लोग अमेरिकी झंडा पकड़े नजर आ रहे हैं। आस-पास खड़े लोग इसमें मजा लेते नजर आ रहे हैं।
वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर के मुताबिक, यह घटना फ्रिस्को इलाके में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ अमेरिकियों के गुस्से का नतीजा है। दरअसल, पिछले कुछ सालों में फ्रिस्को और उसके आस-पास के इलाकों में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, जिससे अमेरिकियों के भीतर असुरक्षा और नफरत की भावना पैदा हो रही है।
सोशल मीडिया पर फूटा भारतीयों का गुस्सा
वीडियो वायरल होते ही लोग आगबबूला हो उठे हैं। भारतीयों ने इस शख्स को करारा जवाब भी दिया है। एक भारतीय यूजर ने इस अमेरिकी नागरिक की योग्यता पर सवाल उठाते हुए लिखा, “कोकीन के नशे में धुत यह शख्स भारत के ब्रिलियंट माइंड्स की जगह लेना चाहता है? इनको पहले कड़ी मेहनत करना सीखना चाहिए। अमेरिकी कंपनियों को इस जैसे नशेड़ियों को काम पर रखने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन क्या यह कोई कंपनी चला सकता है? ये सिर्फ हमारे देश की तरक्की से जलते हैं।”
वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, “आप भारतीयों से नफरत करते हैं, लेकिन आपकी कंपनियां भारत में पैसा कमाने के लिए लाइन लगाए खड़ी हैं। आप हमसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते।” एक दूसरे यूजर ने कहा, नफरत भरे भाषण, झंडे फाड़ना और सड़कों पर ड्रामा। हजारों सालों से मजबूती से खड़ी एक सभ्यता को रोक नहीं सकते। यह सब केवल आपकी संकीर्ण सोच, हताशा और अज्ञानता को दर्शाता है। इंडिया हमेशा जिंदाबाद।”
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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