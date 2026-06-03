भारत के झंडे को बीच से फाड़ा, भीड़ बढ़ाती रही हौसला; वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

टेक्सास का यह शख्स जब भारतीय झंडे को अपमानित कर रहा था, तब शख्स के आस पास खड़े लोग उसका हौसला बढ़ाते नजर आए। लोग उसे रोकने के बजाय भारत के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे।

अमेरिका के टेक्सस राज्य में भारतीय तिरंगे के ऐसा अपमान हुआ है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां के ब्रिस्को शहर में सिटी हॉल के बाहर एक अमेरिकी नागरिक सरेआम भारतीय तिरंगे को फाड़ता नजर आया। इस दौरान उसने भारत और भारतीयों के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया। हद तब हो गई जब आसपास खड़ी भीड़ उसे रोकने की बजाय उसका हौसला बढ़ाती नजर आई।

सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देख कर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एलिजा शिफर नाम के एक यूजर ने शेयर किया है। यूजर की प्रोफाइल से पता चलता है कि वह ‘अमेरिका फर्स्ट’ का सपोर्टर है। वीडियो को एक्स पर 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

वायरल वीडियो में दिखी शर्मनाक हरकत वीडियो में देखा जा सकता है कि मुंह में सिगरेट दबाए एक अमेरिकी शख्स सिटी हॉल के ठीक बाहर खड़ा है और भारतीय राष्ट्रध्वज के टुकड़े-टुकड़े कर रहा है। इस दौरान वह गंदे शब्दों का प्रयोग भी कर रहा था। वहीं पीछे कुछ लोग अमेरिकी झंडा पकड़े नजर आ रहे हैं। आस-पास खड़े लोग इसमें मजा लेते नजर आ रहे हैं।

वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर के मुताबिक, यह घटना फ्रिस्को इलाके में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ अमेरिकियों के गुस्से का नतीजा है। दरअसल, पिछले कुछ सालों में फ्रिस्को और उसके आस-पास के इलाकों में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, जिससे अमेरिकियों के भीतर असुरक्षा और नफरत की भावना पैदा हो रही है।

सोशल मीडिया पर फूटा भारतीयों का गुस्सा वीडियो वायरल होते ही लोग आगबबूला हो उठे हैं। भारतीयों ने इस शख्स को करारा जवाब भी दिया है। एक भारतीय यूजर ने इस अमेरिकी नागरिक की योग्यता पर सवाल उठाते हुए लिखा, “कोकीन के नशे में धुत यह शख्स भारत के ब्रिलियंट माइंड्स की जगह लेना चाहता है? इनको पहले कड़ी मेहनत करना सीखना चाहिए। अमेरिकी कंपनियों को इस जैसे नशेड़ियों को काम पर रखने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन क्या यह कोई कंपनी चला सकता है? ये सिर्फ हमारे देश की तरक्की से जलते हैं।”