Viral Video: दिल्ली मेट्रो में महिला सीट पर बैठ गया व्यक्ति, लोगों ने लिए मजे

दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति महिला सीट पर बैठा हुआ नजर आता है। इसके बाद कुछ महिलाएं आकर उसे उठने के लिए कहती हैं। इसके बाद दोनों के बीच में बहस हो जाती है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो से जुड़े वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। कई बार इसमें लड़ाई होती है, तो कई बार लोग रील बनाते या फिर कोई हरकत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति भरे हुए कोच में महिला सीट पर बैठा होता है। महिलाओं के आने के बाद भी वह उस सीट से नहीं उठता। इसके बाद आसपास के लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं लेकिन वह उठने से इनकार करता है। इसके बाद लोग उसकी हूटिंग करना शुरू कर देते हैं। वायरल हो जाने के सवाल पर वह कहता है कि मुझे वायरल कर दो।

सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मेट्रो के भीड़-भाड़ वाले कोच में एक व्यक्ति महिला सीट पर बैठा हुआ है। इसके बाद वहां पर खड़ी कुछ महिलाएं उसे उठने के लिए कहने लगती है। वीडियो में कुछ लोग उसे उठने के लिए कहते नजर आते हैं। लेकिन वह नहीं उठता। थोड़ी देर में वह यह कहते हुए उठता है कि उसका स्टेशन आ गया।

इतने में वीडियो बना रही महिला कहती है कि भैया अब तो शांत हो जाओ, आप बड़े होकर थोड़ी सी तमीज दिखाओ।' इस पर वह व्यक्ति सवालिया अंदाज में कहता है कि इनसे बड़ा हूं मैं? इस पर सीट पर बैठने वाली महिला आकर कहती है। हां, वह तो दिख रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। महिला एक बार फिर से खड़ी होकर चिल्लाते हुए कहती है कि 'आ जाओ बैठ जाओ। इस पर लड़का कहता है कि मेरी मर्जी है। मैं नहीं बैठना चाहता।"

इस बहस के बीच वीडियो बना रही महिला कहती है ‘भैया आप तो वायरल हो जाएंगे, पूरे कोच में हल्ला मचा दिया। आप इस वीडियो से वायरल हो जाएंगे।’ इसके जवाब में लड़का कहता है कि हां कर दो मुझे वायरल, मुझे वायरल कर दो।