थाइलैंड टूर के लिए यूपी के किसान ने खरीदा निजी हेलिकॉप्टर, जानें कैसे बदल कई जिंदगी
एक शख्स ने दावा किया है कि एक किसान की जमीन नोएडा इंटरनेशल एयरपोर्ट में चली गई थी। उसे मुआवजे के तौर पर 15 करोड़ रुपये मिले थे। दावा है कि उसने निजी हेलिकॉप्टर खरीदा है जिससे वह थाइलैंड की यात्रा करने की तैयारी कर रहा है।
गांव में रहने वाले सामान्य लोग आज भी हवाई जहाज में यात्रा करने का सपना देखते हैं और फिर विदेश यात्रा पर जाने के लिए तो सभी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। लेकिन उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक किसान ने थाइलैंड की यात्रा करने के लिए अपना निजी हेलिकॉप्टर ही खरीद लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उसकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था और बदले में 15 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला था। यह दावा एक मजदूरों के ठेकेदार शिवम प्रजापति ने किया है।
थाईलैंड जाएगा किसान
रिपोर्ट में बताया गया कि भूमि अधिग्रहण के बाद मिले मुआवजे की रकम ने कई लोगों की किस्मत ही बदलकर रख दी। अब लोग इस पैसे से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेना चाहते हैं। 26 साल के बनवारी बास ने कहा कि सरकार से जो पैसा मिला है उससे वह अपने परिवार को सारी खुशियां देना चाहते हैं। शिवम ने दावा किया कि एक किसान के पास काफी जमीन थी और इसके बदले उसे 15 करोड़ रुपये मिले हैं। वह अगले महीने दोस्तों के साथ थाईलैंड के टूर पर जा रहा है।
बदल गई लोकल लोगों की जिंदगी
शिवम प्रजापति मजदूरों की ठेकेदारी का काम करते हैं। उनका कहना है कि जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद आसपास निर्माण कार्य बहुत तेज हो गए हैं। ऐसे में उनकी आय भी काफी बढ़ गई है। प्रजापति ने बताया कि वह भी अपने दोस्तों के साथ थाइलैंड जाने की योजना बना रहे हैं। यहीं रहने वाले एक किसान ने बताया कि वह मजदूरों को हेलमेट और अन्य सामान बेचने का काम करते हैं और अब महीने में 60 हजार के करीब कमा लेते हैं।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवायर यानी 28 मार्च को ही नोएडा में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे का उद्गाटन किया है। शुरू में ही इस हवाई अड्डे में 12 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता है। एयरपोर्ट के चलते आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल गई है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में से है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत इसे लगभग 11,200 करोड़ रुपये के कुल निवेश से यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है जो स्विटजरलैंड की कंपनी ज्युरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है।
प्रारंभिक चरण में हवाई अड्डे की संचालन क्षमता 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) है, जो हवाई अड्डे के पूर्ण विकसित होने तक सात करोड़ प्रति वर्ष तक हो जायेगी। यहां प्रति घंटा 30 विमान उतर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे। नोएडा हवाई अड्डे का रनवे 3,900 मीटर लंबा है जो बड़े आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) और उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग सहित यहां आधुनिक नेविगेशन सिस्टम हैं, जो हर मौसम में दिन-रात संचालन में सक्षम है।
इस हवाई अड्डे के साथ एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली भी है, जिसमें एक मल्टी-मॉडल कार्गो हब, एकीकृत कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन शामिल हैं। यहां प्रति वर्ष 2.5 लाख टन से अधिक माल ढुलाई हो सकती है। बाद में क्षमता को बढ़ाकर 18 लाख टन किया जाएगा। इसमें 40 एकड़ का एक समर्पित रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा क्षेत्र भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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