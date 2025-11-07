Hindustan Hindi News
Unintentional marriage American pop star marries Malaysian Sultan
अनजाने में हो गई शादी; US पॉप स्टार का मलेशियाई सुल्तान से हो गया निकाह, अब तलाक की मांग

Fri, 7 Nov 2025 10:59 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
क्या युवा महिला की शादी अनजाने में हो सकती है? मुझे यकीन है कि आप में से कोई शायद ही इस बात से सहमत होगा। लेकिन एक अमेरिकी पॉप स्टार ब्रिटनी पोर्टर का कहना है कि उसकी शादी मलेशियाई सुल्तान से अनजाने में हो गई है। वह उस शाही समारोह को केवल सगाई समझ रही थी। पर बाद में जब खुलासा हुआ तो पता चला कि उसकी कानूनी रूप से हो चुकी है। पॉप स्टार ने बताया कि जब से उसे इस बात का पता चला है, तब से वह तलाक लेने के बारे में सोच रही है। गौरतलब है कि ब्रिटनी की शादी मलेशिया के पूर्व राजा और केलंतन के सुल्तान मुहम्मद पंचम से हुई थी।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों का रिश्ता जनवरी 2024 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था। दोनों अपने दोस्तों के जरिए एक-दूसरे से मिले थे। इसके बाद उनके बीच में रोमेंटिक रिलेशन की शुरुआत हो गई। पोर्टर ने कहा कि दोनों के बीच तुरंत ही जुड़ाव हो गया था। उन्होंने इस आउटलेट को बताया, “हमारे बीच तुरंत ही अच्छी केमिस्ट्री और अच्छी बातचीत हो गई। शुरुआत में हम सिर्फ दोस्त थे, लेकिन हम रोज़ बातें करने लगे और फिर हम करीब आ गए।” पोर्टर ने मलेशियाई सुल्तान के साथ बिताए गए दिनों में अपनी शानदार जीवन शैली का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि उन दिनों में दोस्तों साथ वह मध्य पूर्व और थाईलैंड की यात्रा पर भी गई थीं।

ओमान में करवाया धर्म परिवर्तन

बकौल ब्रिटनी, अप्रैल 2024 में ओमान यात्रा के दौरान उनके रिलेशन में यह मोड़ आया। उन्होंने कहा,"वहां एक इमाम को बुलाया गया और मेरा पूरा धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया था। इसके बाद एक कार्यक्रम हुआ, मुझे लगा कि यह मेरी सगाई हो गई है। क्योंकि शादी के बारे में हमने फैसला किया था कि हम जनवरी 2025 में करेंगे। लेकिन वह समारोह ही मेरा निकाह था। बाद में मुझे पता चला कि निकाह ही इस्लामी कानून के तहत एक कानूनी विवाह है।

मलेशिया में मिली चे पुआन की उपाधि

पोर्टर ने बताया कि इसके बाद वह लोग मलेशिया वापस लौट आए। यहां पर उन्हें शाही पत्नियों की तरह चे पुआन की उपाधि मिली। उन्होंने कहा, "मैं अपने साथ जो भी कपड़े लेकर आई थी। वह मलेशिया के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। इसलिे हम नए कपड़े लेने के लिए गए। यहां पर कपड़े खरीदने के बाद सुल्तान मुझसे नाराजगी दिखाने लगे कि मैंने बहुत ज्यादा कपड़े खर्च करवा दिए हैं, जबकि हम पहले भी काफी खर्च कर चुके थे, तब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा लगा जैसे वो किसी और बात से नाराज थे और इसी बहाने से उन्होंने रातें जागकर बिताईं, दिन में अपने मोबाइल बंद कर दिए।

फिर हुआ रिश्ता खराब

इसके बाद रिश्ता ठीक चलता रहा, लेकिन फिर जब मेरा गर्भपात हो गया तो सुल्तान का मेरे प्रति व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। हद तो तब हो गई जब पिछले साल अक्तूबर में उन्होंने मेरे साथ सारे कॉन्टेक्ट खत्म कर लिए। उन्होंने मेरी एक दोस्त से बात करके कह दिया कि अब हम दोनों अलग हो गए हैं। पोर्टर ने कहा, "मैं घबरा गई और लॉस एंजिल्स से मलेशिया के लिए उड़ान भरी, पता चला कि वह सिंगापुर में है, और मैं सिंगापुर चली गई। वह फोर सीज़न्स की सबसे ऊपरी मंज़िल पर ठहरा हुआ था और रिसेप्शन पर मुझे ऊपर जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ गई, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा पल नहीं था। उसने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैंने वहाँ एक कमरा ले लिया और लगातार मैसेज करके पूछती रही कि क्या वह बात करना चाहता है। आधी रात को वह विमान में सवार होकर चला गया। उसने मुझसे बात तक नहीं की।"

फिर सब खत्म हो गया

ब्रिटनी ने कहा, “मैं पहले मंगेतर समझती थी, फिर शादीशुदा हो गई और अब अलग हो गई हूँ। मैंने तलाक के इस्लामी के तरीके के बारे में जाना और पुराने मैसेज देखे कि कहीं उन्होंने मुझे तलाक तो नहीं दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे कभी किसी तरह का कोई समाधान या जवाबदेही नहीं मिली।” ब्रिटनी ने बताया कि जिंदगी के इस खराब अनुभव के बाद उन्होंने कई महीने ब्रिटेन में थैरेपी में बिताए हैं। इसके बाद अब वह अपने संगीत के रास्ते पर वापस आ गई हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Viral News

