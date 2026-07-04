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UK का अजीब मामला! पहले बदमाशों ने पीटा, फिर पुलिस ने पीड़ित को ही कर लिया गिरफ्तार

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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यह पूरी घटना बीती 21 जून की बर्मिंघम के ब्रॉड स्ट्रीट की बताई जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ अश्वेत युवकों और एक श्वेत शख्स के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू होती है। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ जाती है कि लात-घूंसे चलने लगते हैं।

ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर से सामने आए एक मारपीट के वीडियो ने पूरे देश में कानून-व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस पर 'दोतरफा कानून' चलाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने सड़क पर पिट रहे एक 'श्वेत (गोरे)' शख्स को तो फौरन गिरफ्तार कर लिया, जबकि उस पर हमला करने वाले 'अश्वेत' युवकों का समूह मौके से आसानी से फरार हो गया।

सड़क पर बीचबचाव या एकतरफा कार्रवाई?

यह पूरी घटना बीती 21 जून की बर्मिंघम के ब्रॉड स्ट्रीट की बताई जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ अश्वेत युवकों और एक श्वेत शख्स के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू होती है। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ जाती है कि लात-घूंसे चलने लगते हैं। युवकों का पूरा ग्रुप अकेले पड़ गए उस शख्स को बेरहमी से पीटने लगता है। इसी बीच जब पुलिस वहां पहुंचती है, तो वह पिट रहे शख्स को ही दबोच लेती है, जिसका फायदा उठाकर हमलावर वहां से रफूचक्कर हो जाते हैं।

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ब्रिटिश नेताओं ने खोला मोर्चा, पुलिस नीति पर उठाए सवाल

इस वीडियो के सामने आते ही ब्रिटेन की सियासत गरमा गई है। 'रिफॉर्म यूके' के शैडो चांसलर और सांसद रॉबर्ट जेनरिक ने इस क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बर्मिंघम पुलिस को आड़े हाथों लिया।

सांसद रॉबर्ट जेनरिक का तीखा हमला करते हुए कहा, "बर्मिंघम पुलिस का 'रेस एक्शन प्लान' अपने अफसरों से कहता है कि वे अश्वेत लोगों के खिलाफ ज्यादा सख्ती न बरतें। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिस शख्स पर हमला हो रहा था, पुलिस ने उसी को पकड़ लिया और हमलावर भाग निकले?"

रिफॉर्म यूके के फायरब्रैंड नेता नाइजेल फराज ने भी पुलिस की इस कार्रवाई को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह ब्रिटेन में गोरे लोगों के खिलाफ दोतरफा और भेदभावपूर्ण पुलिसिंग का जीता-जागता सबूत है। अल्पसंख्यकों के ग्रुप ने एक युवक को पीटा और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित को ही मुल्जिम बना दिया।

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पुलिस ने दी सफाई: 'हमारे अफसर पर चलाए घूंसे'

विवाद बढ़ता देख बर्मिंघम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी सफाई जारी की है। पुलिस का कहना है कि जब उनके अधिकारी वहां पहुंचे, तो दो गुटों में हिंसक झड़प हो रही थी। बीचबचाव के दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने पुलिस अफसर पर ही घूंसा तान दिया। इसी वजह से एक 20 साल के युवक को पुलिस अधिकारी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस विभाग ने अपने अफसरों की कार्रवाई का बचाव करते हुए इसे हालात के मुताबिक बिल्कुल सही और जायज ठहराया है।

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वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने एक अलग नोटिस जारी कर यह भी माना है कि युवक की गिरफ्तारी से ठीक पहले उस पर भी हमला हुआ था। पुलिस ने कहा कि जब उस शख्स को पीटा जा रहा था, तब पास में मौजूद पुलिसकर्मी किसी दूसरे मामले में एक अन्य आरोपी को पकड़ने में व्यस्त थे। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इस वीडियो को ज्यादा शेयर न करें और अगर किसी के पास हमलावरों की जानकारी हो, तो वे पुलिस से संपर्क करें। फिलहाल इस मामले को लेकर ब्रिटेन के आम लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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