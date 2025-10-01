तुम सिद्धारमैया की औरत हो क्या? बेंगलुरु में हिंदी-कन्नड़ भाषा को लेकर लड़ पड़ी 2 महिलाएं; VIDEO

बीते कुछ समय से हिंदी और दक्षिण भाषियों के बीच इस तरह के झगड़े अक्सर सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कर्नाटक का है, जहां दो महिलाएं हिंदी और तमिल भाषा बोलने को लेकर आपस में भिड़ गईं।

भाषा विवाद का नया मामला कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आया है, जहां दो महिलाएं हिंदी और तमिल भाषा को लेकर आपस में उलझ गईं। मामला इतना बढ़ गया कि आस पास के लोगों को बीचबचाव के लिए उतरना पड़ा। बेंगलुरु के नम्मा मेट्रो स्टेशन पर महिलाओं के बीच तीखी बहस का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक झगड़ा तब शुरू हुआ जब एक महिला ने कन्नड़ बोलने से मना कर दिया। एक तरफ जहां महिला हिंदी बोलने पर अड़ी रही, वहीं जबकि दूसरी महिला कन्नड़ बोलती रही। वायरल वीडियो में दोनों महिलाओं को एक टिकट काउंटर के पास खड़े होकर बहस करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बुर्का पहनी महिला कहती है "तुम मुख्यमंत्री हो क्या? तुम मुख्यमंत्री हो क्या? चल निकल।" वहीं दूसरी महिला को लगातार कन्नड़ कन्नड़ कहते सुना जा सकता।”

आगे हिंदी की पक्षधर महिला कहती है, "तुम सिद्धारमैया की औरत हो क्या?" इस पर महिला और भड़क जाती है और दोनों के बीच ऊंची आवाज में बहस होने लगती है। हालांकि कुछ लोग उनके बीच बीच-बचाव कराते हैं और दोनों को अलग करते हैं।