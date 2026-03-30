Viral Video: गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भिड़ गईं दो सहेलियां, एक ही लड़के से दोनों को हुआ था प्यार
ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी में दो लड़कियां आपस में भिड़ गईं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि दोनों सहेली थी। एक ही लड़के से प्यार के चक्कर में दोनों में झगड़ा हो गया।
बीते दिनों एआई समिट के दौरान चर्चा में गआई नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां यूनिवर्सिटी की छात्राओं के बीच जबरदस्त हाथापाई का वीडियो सामने आया है। ऐसे में कैंपस में सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं। बताया गया कि यूनिवर्सिटी परिसर में हाथापाई करने वाली दोनों लड़कियां दोस्ती ही थीं। उन दोनों में किसी लड़के लेकर विवाद हुआ और फिर नौबत हाथापाई तक आ गई।
वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों छात्राएं एक दूसरे के बाल पकड़कर थप्पड़बाजी कर रही हैं। आसपास कई छात्र और छात्राएं भी मौजूद हैं। अन्य छात्र झगड़ा रोकने की जगह वीडियो बना रहे हैं। इस घटना की वजह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए हैं।
बॉयफ्रेंड को लेकर हुआ झगड़ा
बताया गया कि दोनों ही लड़कियां करीबी दोस्त थीं। उन दोनों में दिक्कत तब बढ़ी जब एक लड़की को दोस्त के बॉयफ्रेंड पर क्रश हो गया। 'घर का कलेश' सोशल मीडिया हैंडल पर कैप्शन में लिखा गया कि गलगोटिया विश्वविद्यालत में पढ़ने वाली दो सहोलियों के बीच बॉयफ्रेंड को लेकर झगड़ा हो गया।
वीडियो में देखें तो दोनों लड़कियां सीढ़ियों के पास भिड़ गईं। वहीं एक अन्य छात्रा दोनों को अलग करने का भी प्रयास कर रही है लेकिन दोनो एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। आसपास लोग वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूनिवर्सिटी का कमाल है कि किसी ना किसी बात को लेकर सुर्खियों में बनी ही रहती है।
बता दें कि एआई इंपैक्ट समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी के काउंटर पर मौजूद रोबोटिग डॉग पर भी विवाद हो गया था। गलगोटिया ने दावा किया था कि इस रोबोट को उन्होंने डिवेलप किया है। बाद में सारा फर्जीवाड़ा सामने आ गया और यूनिवर्सिटी की टीम को तत्काल एआई समिट एक्सपो को खाली करने का आदेश दे दिया गया। दावा किया गया कि यह असल में चीन की कंपनी का रोबोटिक मॉडल है। चाइना पल्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि यह वही मॉडल है जिसका प्रदर्शन चीन की रोबोटिक्स कंपनी भी कर चुकी है। बाद में स्पष्ट हो गया कि यह मॉडल चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का है। इसे चीन से ही खरीदा गया था। वहीं यूनिवर्सिटी ने सफाई देते हुए कहा था कि यह दावा किया ही नहीं गया कि इसे भारत में डिवेलप किया गया है। इसे छात्रों की पढ़ाई के लिए लाया गया था। वहीं जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें कहा गया था कि इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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