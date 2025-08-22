Trying to eat a Shrimp alive Chinese women attacked by fish viral video VIDEO: झींगा मछली को जिंदा खाने की कोशिश में पड़ गए लेने के देने, उल्टा महिला पर कर दिया अटैक, Viral-news Hindi News - Hindustan
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Trying to eat a Shrimp alive Chinese women attacked by fish viral video

VIDEO: झींगा मछली को जिंदा खाने की कोशिश में पड़ गए लेने के देने, उल्टा महिला पर कर दिया अटैक

चीनी महिला एक रेस्टोरेंट में जिंदा झींगा को खाने की कोशिश कर रही थी तभी उसके साथ कुछ ऐसा वाकया हो गया जिससे उसकी चीखें निकल गई। मछली ने महिला के हाथ पर हमला कर दिया।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 11:18 PM
VIDEO: झींगा मछली को जिंदा खाने की कोशिश में पड़ गए लेने के देने, उल्टा महिला पर कर दिया अटैक

लोगों के अजीबोगरीब शौक कई बार भारी पड़ जाते हैं और उन्हें पूरा करने के चक्कर में कई बार बात जान पर भी बन आती है। हाल ही में एक चीनी महिला के साथ एक ऐसा ही वाकया हुआ है। चीनी महिला अपने फूड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए जिंदा झींगा मछली खाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मछली को यह बात नागवार गुजरी। मछली ने उल्टे महिला पर ही अटैक कर दिया, जिससे महिला की चीखें निकल गईं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत में महिला की टेबल पर कई रंग-बिरंगी डिशेज नजर आती है। इसके बाद वह जिंदा झींगे को पकड़ कर एक बर्तन में डालने की कोशिश करने लगती है। इस बर्तन में पहले से ही कुछ दूसरे केकड़े और मछलियां थीं। महिला कई बार कोशिश करती है लेकिन झींगा बर्तन से फिसल कर गिर जाता है। तभी अचानक वह महिला के हाथ पर हमला कर देता है।

महिला उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन झींगा हाथ से नहीं हटता। महिला दर्द से कराहने लगती है। उसकी मदद के रेस्टोरेंट के कर्मचारी आगे आते हैं। अब इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरत में हैं। कुछ लोग मछली को पकाकर खाने की सलाह दे रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महिला को एक जीव को दर्द देने की सजा मिली है।

