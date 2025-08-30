'Trump is Dead' सोशल मीडिया पर चल रहा ट्रेंड, क्या है सिम्पसंस प्रीडिक्शन, लगातार हो रहा वायरल
Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, जिसमें डोनाल्ड की मौत की खबर दिखाई जा रही है। हालांकि यह केवल अटकलबाजी और मीम्स का असर है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने अप्रत्याशित फैसलों और बयानबाजी के कारण दुनिया भर की सुर्खियों के केंद्र में बने हुए हैं। 79 वर्षीय ट्रंप की सेहत को लेकर तमाम तरह की खबरें भी चलती रहती है। हालांकि वाइट हाउस समय-समय पर इन पर सफाई देता रहता है लेकिन सोशल मीडिया पर लोग हैश टैग चालाने में देर नहीं लगाए। हाल ही में अमेरिका और भारतीय सोशल मीडिया पर ट्रंप इज डेड का हैश टैग चलने लगा। इसके बाद लोगों ने इसकी जांच करना शुरू कर दी कि क्या ट्रंप ठीक है या कोई घटना हो गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरल ट्रेंड की शुरुआत वाइट हाउस के पास एक एंबुलेंस दिखाने वाली असत्यापित फुटेज के बाद शुरू हुआ। इस फुटेज के सामने आते ही मीम्स क्रिएटर और पैरोडी पोस्ट करने वालों ने इसे हाथों हाथ लिया। इसके जरिए यह हैशटैग तेजी के साथ फैल गया।
सोशल मीडिया पर चलते इस हैशटैग को और बढ़ाने का काम किया। सार्वजनिक रूप से ट्रंप की अनुपस्थिति ने, हमेशा सामने रहने वाले राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कुछ समय से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। वहीं अंतिम बार जब वह कैमरे के सामने थे, तो उनके चेहरे पर थकान दिखाई दे रही थी। उनकी अनुपस्थिति ने इस अफवाह को और भी ज्यादा हवा दे दी।
दूसरी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस द्वारा ट्रंप के उत्तराधिकार पर चर्चा करने ने इस बात को और बढ़ा दिया। वेंस ने यूएस टुडे के साथ बातचीत में कहा कि अपने पिछले 200 दिनों की प्रैक्टिस के आधार पर वह राष्ट्रपति पद पर बैठने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "अगर, भगवान न करे, कोई भयानक त्रासदी हो जाए, तो मैं पिछले 200 दिनों में जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उससे बेहतर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के बारे में नहीं सोच सकता।"
अमेरिका के राष्ट्रपति का पद एक बहुत ही शक्तिशाली पद है और ट्रंप भी सेहतमंद है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि यह पूरा ट्रेंड गलत है। इसका कोई आधार नहीं है। यह मीम संस्कृति और अटकलों के आधार पर तैयार किया गया है।
ट्रंप को मृत घोषित करने वाली इस अटकलबाजी में कार्टून कैरेक्टर सिम्पसंस की अप्रत्यक्ष भूमिका भी सामने आई है। दरअसल, सैन डिएगो कॉमिक कॉन में द सिम्पसंस के निर्माता ने कहा कि इस शो का कोई अंत नहीं है, शायद डोनाल्ड ट्रंप की मौत के बाद ही यह बंद हो। उन्होंने मजाक में कहा, "जब आप जानते हैं कि कौन मरेगा, तो द सिम्पसंस भविष्यवाणी करता है कि सड़कों पर नाच होगा। लेकिन राष्ट्रपति वेंस नाच पर प्रतिबंध लगा देंगे।"
आपको बता दें कि सिम्पसंस की भविष्यवाणी को कई लोग बहुत गौर से देखते हैं। 2000 में द सिम्पसंस ने भविष्यवाणी की थी कि ट्रंप एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाएंगे। इसके बाद 2015 में इसने दोबारा चुने जाने की भविष्यवाणी की।
हालांकि ऑनलाइन ट्रंप की मौत से जोड़कर जो सिम्पसंस के दावे किए जा रहे हैं, वह एआई से निर्मित हैं। ऐसा सिमंपसंस की तरफ से नहीं किया गया है।
