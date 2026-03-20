Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

युद्ध के बीच सऊदी में ट्रंप का जलवा, शेयर किए करोड़ों की कीमत के 'गोल्ड रेयर स्नीकर्स'; बहस तेज

Mar 20, 2026 01:15 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share

पश्चिम एशिया में युद्ध में उलझे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद के एक स्नीकर्स एग्जीबीशन की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में उन्होंने करोड़ों की कीमत के रेयर गोल्ड ट्रंप स्नीकर्स दुनिया को दिखाए हैं, जिसको लेकर अब बहस शुरू हो गई है।

युद्ध के बीच सऊदी में ट्रंप का जलवा, शेयर किए करोड़ों की कीमत के 'गोल्ड रेयर स्नीकर्स'; बहस तेज

अमेरिका में जारी युद्ध के बीच जहां पूरी दुनिया ऊर्जा संकट और तनाव से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति का एक जलवा सामने आया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित एक स्नीकर्स इवेंट में खासतौर पर 'रेयर गोल्ड ट्रंप स्नीकर्स' दिखाए गए हैं। इनकी कीमत करीब 1.80,000 डॉलर बताई गई है। भारतीय रुपयों में बात करें, तो यह कीमत करीब 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचती है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी इनकी तस्वीर शेयर की है। किसी स्नीकर एग्जीबीशन की इस तस्वीर में मैटेलिक गोल्ड रंग के स्नीकर्स एक कांच के डिस्प्ले बॉक्स पर रखे हुए नजर आते हैं। इसके पीछे कई जूतों की लाइनें और लोग खड़े हुए नजर आते हैं। इस फोटो के कैप्शन में लिखा है, "रेयर ट्रंप स्नीकर्स लिस्टेड फॉर 1,80,000 डॉलर एट स्नीकर कॉन इन रियाद"

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शेयर किए गए इन जूतों की डिजाइन काफी आकर्षक लग रही है। तस्वीर में देखने पर इनमें चमकदार गोल्ड फिनिश, सफेद मिडसोल और लाल आउटसोल है। साइड में “T” का स्टाइलिश लोगो बना हुआ है, जबकि पीछे का हिस्सा अमेरिकी झंडे से प्रेरित डिज़ाइन दर्शाता है, जो ब्रांडिंग को और मजबूत बनाता है। हालांकि, युद्ध के बीच में फंसे अमेरिका में इन जूतों की ऊंची कीमत चर्चा का विषय बन गई है।

ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे उनके समर्थकों और आलोचकों ने भर-भर के कमेंट किए हैं। किसी ने इसे दिखावा बताया, तो किसी ने इन तस्वीरों को एआई से बना हुआ करार दिया। कुछ ने लिखा, “$180 हजार के जूते?” जबकि कुछ ने पूछा, “क्या ये सच में बिक रहे हैं या सिर्फ दिखावे के लिए हैं?” कई यूजर्स ने इतनी कीमत पर सवाल उठाते हुए कहा कि शायद यह एक पब्लिसिटी स्टंट है।

लेकिन ट्रंप के चाहने वालों की राय इन सबसे अलग थी। कई लोगों ने इन स्नीकर्स को आइकॉनिक और अमूल्य धरोहर करार दिया। एक ने लिखा, “यही तो है एक मजबूत ब्रांड की पहचान।” अभी तक इस फोटो को लेकर सऊदी अरब सरकार या वाइट हाउस की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।