थाईलैंड में ट्रांस वुमन ने भारतीय व्यक्ति को पीटा, वजह जान सिर पकड़ लेंगे

संक्षेप: थाईलैंड के पटाया में एक भारतीय व्यक्ति को कुछ ट्रांस महिलाएं मिलकर पीट देती हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह पूरी लड़ाई पैसे का पूरा भुगतान किए बिना भागने की वजह से हुआ।

भारतीयों के बीच में थाईलैंड की एक खास छवि बनी हुई है। हर साल लाखों लोग छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जाते हैं। ऐसे में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जो सोशल मीडिया पर एक शर्म का कारण बन जाती हैं। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें थाईलैंड के पटाया में कुछ ट्रांसजेंडर महिलाएं मिलकर एक भारतीय नागरिक के साथ हाथा-पाई करती नजर आ रही हैं। कथित तौर पर व्यक्ति यौन सेवाओं का भुगतान किए बिना भाग रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो रहा यह वीडियो 27 दिसंबर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे तीन महिलाएं मिलकर एक 52 वर्षीय भारतीय व्यक्ति से पैसे की मांग कर रही है। जैसे ही व्यक्ति पैसे देने से इनकार करते हुए कार में बैठकर जाने लगता है, तो विवाद बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों की मदद से वह उसे कार से बाहर खींच लेती हैं और फिर जमकर मारपीट करती हैं। बाद में पुलिस वहां आकर उन्हें अलग करवाती है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रांस महिलाओं ने व्यक्ति के ऊपर सेवाओं के बाद पैसे न देने का आरोप लगाया है।

एक स्थानीय युवक ने बताया कि आरोपी व्यक्ति वॉकिंग स्ट्रीट इलाके में एक ट्रांस सेक्स वर्कर के साथ बहस करत रहा था। जल्दी ही यह बहस एक हिंसक झड़प में बदल गई और फिर मारपीट शुरू हो गई। व्यक्ति ने बताया कि इस लड़ाई की शुरूआत रकम तय करने के बाद मुकर जाने की वजह से हुई।