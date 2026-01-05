Hindustan Hindi News
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Trans woman assaults Indian man in Thailand video goes viral
थाईलैंड में ट्रांस वुमन ने भारतीय व्यक्ति को पीटा, वजह जान सिर पकड़ लेंगे

थाईलैंड में ट्रांस वुमन ने भारतीय व्यक्ति को पीटा, वजह जान सिर पकड़ लेंगे

संक्षेप:

थाईलैंड के पटाया में एक भारतीय व्यक्ति को कुछ ट्रांस महिलाएं मिलकर पीट देती हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह पूरी लड़ाई पैसे का पूरा भुगतान किए बिना भागने की वजह से हुआ।

Jan 05, 2026 12:14 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
भारतीयों के बीच में थाईलैंड की एक खास छवि बनी हुई है। हर साल लाखों लोग छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जाते हैं। ऐसे में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जो सोशल मीडिया पर एक शर्म का कारण बन जाती हैं। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें थाईलैंड के पटाया में कुछ ट्रांसजेंडर महिलाएं मिलकर एक भारतीय नागरिक के साथ हाथा-पाई करती नजर आ रही हैं। कथित तौर पर व्यक्ति यौन सेवाओं का भुगतान किए बिना भाग रहा था।

सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो रहा यह वीडियो 27 दिसंबर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे तीन महिलाएं मिलकर एक 52 वर्षीय भारतीय व्यक्ति से पैसे की मांग कर रही है। जैसे ही व्यक्ति पैसे देने से इनकार करते हुए कार में बैठकर जाने लगता है, तो विवाद बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों की मदद से वह उसे कार से बाहर खींच लेती हैं और फिर जमकर मारपीट करती हैं। बाद में पुलिस वहां आकर उन्हें अलग करवाती है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रांस महिलाओं ने व्यक्ति के ऊपर सेवाओं के बाद पैसे न देने का आरोप लगाया है।

एक स्थानीय युवक ने बताया कि आरोपी व्यक्ति वॉकिंग स्ट्रीट इलाके में एक ट्रांस सेक्स वर्कर के साथ बहस करत रहा था। जल्दी ही यह बहस एक हिंसक झड़प में बदल गई और फिर मारपीट शुरू हो गई। व्यक्ति ने बताया कि इस लड़ाई की शुरूआत रकम तय करने के बाद मुकर जाने की वजह से हुई।

आपको बता दें, थाईलैंड का पटाया भारतीयों के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर अक्सर ऐसे विवाद सामने आते रहते हैं। कुछ समय पहले सिंतबर में भी एक ऐसा वीडियो सामने आया था, जिसमें ट्रांसजेंडर महिला ने आरोप लगाया था कि व्यक्ति ने उसे गलत तरीके से छुआ है। इसी तरह अक्तूबर में भी तीन ट्रांस महिलाओं पर दो भारतीयों ने हमला किया था और उनके पैसे लेकर फरार हो गए थे।

