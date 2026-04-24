उद्घाटन के बिना ही चल दी ट्रेन, पीछे-पीछे भागते नजर आए नेता, वीडियो वायरल

मैक्सिको में एक ट्रेन लाइन के उद्घाटन के लिए मेयर को देरी से पहुंचना भारी पड़ गया। ट्रेन अपने निर्धारित समय से आगे बढ़ गई, इसके बाद मेयर ने भागते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके।

भारत में आपने किसी न किसी नेता को ट्रेन को या फिर बस को हरी झंडी दिखाते हुए देखा होगा। नेता हरी झंड़ी दिखाते हैं, तब जाकर वह ट्रेन आगे बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है कि नेता अगर लेट पहुंचते हैं, तो ट्रेन को भी थोड़ा लेट कर दिया जाता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। मैक्सिको के एक मेयर को नई रेल लाइन के उद्घाटन के समय लेट पहुंचना भारी पड़ गया। मेयर लेट आए, लेकिन ड्राइवर ने अपने समय के अनुसार गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। इसकी वजह से मेयर ने दौड़कर गाड़ी पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे।

यह पूरी गठना मैक्सिको के त्लाजोमुलको दे जुनीगा की है। यहां पर ट्रेन लिगेरो की लाइन 4 का उद्घाटन होना था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस उद्घाटन के लिए मेयर गेरारेदो क्युरिनो वेलाज्कूएज को बुलाया गया था। लेकिन वह स्टेशन पर पहुंचे, तब तक ट्रेन के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे और ट्रेन आगे बढ़ने लगी थी।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेयर दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाते। इसके बाद वह हंसते हुए साइड में खड़े हो जाते हैं। जब यह पोस्ट वायरल हो गया, तो मेयर ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में इसे शेयर किया। उन्होंने लिखा, "चिंता मत करो, यह हर नौ मिनट में आती है, जिससे इसके रुटीन का पता चलता है।"