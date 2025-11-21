इस जगह पर समय का कोई अस्तित्व नहीं, कभी भी सो जाते हैं लोग, कोई दिनचर्या नहीं
आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित यह द्वीप नार्वेजियन द्वीपों का हिस्सा है। यहां पर समय अपने हिसाब से चलता है। कई महीनों तक लगातार दिन रहता है, तो कई महीनों तक लगातार रात रहती है।
दुनिया में हर जगह पर लोग समय के हिसाब से चलते हैं। हालांकि, इंटरनेट की उपलब्धता और बिजली की वजह से पिछले कुछ समय में लोग रात और दिन का अंतर भूलने लगे हैं। हालांकि, धरती में एक जगह ऐसी भी है, जहां पर प्रकृति ही समय का अस्तित्व खत्म कर देती है। यह जगह है सोम्मारॉय, आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित यह छोटा सा द्वीप मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है।
इस छोटे से द्वीप पर करीब 300 लोग रहते हैं। यह लोग अनूठी जीवनशैली की वजह से आज लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी की यहां पर 20 मई से 18 जुलाई तक लगातार दिन का उजाला रहता है। जबकि मिडनाइट सन करीब 69 दिनों तक क्षितिज के ऊपर बना रहता है।
द्वीप की इस मौसमी परिस्थिति की वजह से यहां के लोगों की दैनिक दिनचर्या बहुत ही अनोखी हो जाती है। यहां पर फटबॉल मैच रात 2 या 3 से शुरू हो जाता है। और लोग कभी भी उठकर मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। वहीं, दुकान कब खुलेगी, कब बंद होगी यह भी दुकान मालिकों पर ही निर्भर करता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह खाना पीना घड़ी की सुई के हिसाब से नहीं करते हैं। जब भी उन्हें भूख लगती है वह खा लेते हैं और जब भी उन्हें नींद आती है वह सो जाते हैं। उन्होंने कहा, "यहां पर समय केवल आने वाले पर्यटकों के लिए मायने रखता है। हमारे लिए नहीं।"
Upendra Thapak
