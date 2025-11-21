इस जगह पर समय का कोई अस्तित्व नहीं, कभी भी सो जाते हैं लोग, कोई दिनचर्या नहीं

संक्षेप: आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित यह द्वीप नार्वेजियन द्वीपों का हिस्सा है। यहां पर समय अपने हिसाब से चलता है। कई महीनों तक लगातार दिन रहता है, तो कई महीनों तक लगातार रात रहती है।

दुनिया में हर जगह पर लोग समय के हिसाब से चलते हैं। हालांकि, इंटरनेट की उपलब्धता और बिजली की वजह से पिछले कुछ समय में लोग रात और दिन का अंतर भूलने लगे हैं। हालांकि, धरती में एक जगह ऐसी भी है, जहां पर प्रकृति ही समय का अस्तित्व खत्म कर देती है। यह जगह है सोम्मारॉय, आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित यह छोटा सा द्वीप मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस छोटे से द्वीप पर करीब 300 लोग रहते हैं। यह लोग अनूठी जीवनशैली की वजह से आज लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी की यहां पर 20 मई से 18 जुलाई तक लगातार दिन का उजाला रहता है। जबकि मिडनाइट सन करीब 69 दिनों तक क्षितिज के ऊपर बना रहता है।