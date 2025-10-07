TikTok star Aurelien Fontenoy breaks world record by climbing Eiffel Tower on cycle in 12 minutes महज 12 मिनट में एफिल टॉवर पर चढ़ गया शख्स, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; पैर हवा में रखने का था चैलेंज, Viral-news Hindi News - Hindustan
महज 12 मिनट में एफिल टॉवर पर चढ़ गया शख्स, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; पैर हवा में रखने का था चैलेंज

टिकटॉक स्टार ऑरेलियन फोंटेनॉय ने सिर्फ 12 मिनट में साइकिल से एफिल टॉवर पर चढ़कर नया कीर्तिमान रच दिया है। फ्रांसीसी साइक्लिस्ट को इस दौरान पैर जमीन पर ना रखने का चैलेंज मिला था।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 01:10 AM
फ्रांस के फेमस साइक्लिस्ट और टिकटॉक स्टार ऑरेलियन फोंटेनॉय ने अपनी साइकिल से एफिल टॉवर चढ़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने महज 12 मिनट में दूसरी मंजिल पर सबसे तेज चढ़ने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि उन्हें चढ़ाई के दौरान पैर जमीन पर ना रखने की चुनौती मिली थी।

सीएनएन स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एफिल टॉवर के संचालक सोसाइटी डी'एक्सप्लॉइटेशन डे ला टूर एफिल ने शुक्रवार को घोषणा की है कि फोंटेनॉय ने पेरिस में स्थित एफिल टॉवर की 686 सीढ़ियां सिर्फ 12 मिनट 30 सेकंड में चढ़ीं। उन्होंने 2 दशक से भी पहले बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को लगभग सात मिनट से पीछे छोड़ दिया।

35 वर्षीय साइक्लिस्ट ने कीर्तिमान स्थापित करने के बाद कहा कि उन्होंने कई महीनों तक इसकी तैयारी की थी। फोंटेनॉय ने कहा कि उन्होंने कड़े जिम सेशन और रस्सी कूदने की ट्रेनिंग पर भरोसा किया। हालांकि रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में उन्हें कई साल लग गए।

ये भी पढ़ें:फ्रांस में भारी बवाल, सड़कों पर फिर क्यों उतरे लाखों लोग? एफिल टावर पर लगा ताला

उन्होंने आगे कहा, "जब मैं (फिनिश लाइन पर) पहुंचा, तो मैं पूरी तरह से टूट गया क्योंकि मेरे पास सिर्फ 12 मिनट का समय था और मैंने इस 12 मिनट में अपना सबकुछ दे दिया। पर मैं बहुत खुश था।" फोंटेनॉय ने आगे बताया कि अब उनकी योजना सबसे बड़े टावरों पर चढ़ने की है। उन्होंने बताया, "आखिरी लक्ष्य दुनिया के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा पर चढ़ना होगा।"

