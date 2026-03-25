आने वाली है तबाही? वायरल वीडियो में ऐसा क्या दिखा कि अनहोनी की आशंका में डूबा तेल अवीव
इस रहस्यमयी दृश्य को देखकर कई लोगों ने इसे बड़े खतरे का संकेत बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे कयामत से पहले की चेतावनी बता रहे हैं। कुछ ने इसे धार्मिक भविष्यवाणियों से जोड़ दिया है। कुल मिलाकर तेल अवीव में डर का माहौल है।
ईरान से जंग लड़ रहे इजरायल की राजधानी तेल अवीव के आसमान में मंगलवार को एक अजीब और हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला, जब हजारों कौओं का झुंड अचानक शहर के ऊपर मंडराने लगा। हजारों कौओं के ऊँची-ऊँची इमारतों, जैसे कि मशहूर अज़रीली टावर्स, को घेरने के नाटकीय दृश्य कैमरे में कैद हो गए और देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गए। वायरल वीडियो देखकर कई लोग दावा कर रहे हैं कि यह किसी आने वाली तबाही की चेतावनी है। इंटरनेट पर इसे 'तबाही का संकेत' बताया जा रहा है, लोग पूरी तरह से प्रलय की आशंका में सहम से गए हैं। लोगों के बीच डर और अटकलों का माहौल बना हुआ है।
सोशल मीडिया पर ‘अनहोनी’ की चर्चा
इस रहस्यमयी दृश्य को देखकर कई लोगों ने इसे बड़े खतरे का संकेत बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे कयामत से पहले की चेतावनी बता रहे हैं। कुछ ने इसे धार्मिक भविष्यवाणियों से जोड़ दिया है। खासकर Book of Revelation का हवाला देते हुए लोगों ने दावा किया कि यह दृश्य किसी बड़े संकट का संकेत हो सकता है। बाइबिल की 'बुक ऑफ़ रेवेलेशन' (प्रकाशितवाक्य) 19:17 का ज़िक्र करते हुए कुछ ने कहा है कि सूरज में खड़ा एक देवदूत हवा में उड़ रहे पक्षियों को पुकार रहा है और उनसे कह रहा है कि वे सब एक जगह इकट्ठा होकर 'ईश्वर के महान भोज' में शामिल हों।
ईरान-इजरायल तनाव से जोड़कर देख रहे लोग
इस डरावने दृश्य को कई दर्शकों ने इसे इज़रायल की मौजूदा स्थिति से जोड़कर देखा है, जहाँ ईरान के साथ तनाव चल रहा है और तर्क दिया कि यह दृश्य किसी आने वाली विपत्ति का पूर्वाभास है। कौओं के इस घूमते हुए झुंड ने आसमान में काले और बदलते हुए बादलों जैसा नज़ारा बना दिया, जिसे देखकर वहाँ के निवासी और दर्शक इस विशाल प्रवास के पैमाने को देखकर हैरान रह गए।
पक्षी विज्ञानियों के क्या तर्क?
दूसरी तरफ, पक्षियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार, यह कोई अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे व्यस्त पक्षी-उड़ान मार्गों में से एक पर होने वाला एक सामान्य मौसमी प्रवास है। जानकारों ने बताया कि हर साल वसंत के मौसम में जब पक्षी उत्तर की ओर प्रवास करते हैं, तो लगभग 50 करोड़ पक्षी इज़रायल से होकर गुज़रते हैं; और 'हुडेड कौए' (Hooded crows) अक्सर घोंसले बनाने के समय शहरों में इकट्ठा हो जाते हैं।
इतिहास में भी पक्षियों से जोड़ी गई थीं भविष्यवाणियाँ
प्राचीन रोम में ‘ऑगर्स’ नामक पुजारी पक्षियों की उड़ान और आवाज़ों को देखकर भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाते थे। यही परंपराएं आज भी लोगों की सोच को प्रभावित करती हैं, जिससे ऐसी घटनाओं को “संकेत” माना जाता है। तेल अवीव का यह दृश्य भले ही डरावना और असामान्य लगे, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यह पूरी तरह प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है। फिर भी, मौजूदा वैश्विक तनाव और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं। किसी के लिए यह सिर्फ प्रकृति का खेल है, तो किसी के लिए आने वाले संकट की चेतावनी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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