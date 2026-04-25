लोगों को AIDS देता घूम रहा था यह व्यक्ति, अब अदालत ने सुना दी उम्रकैद की सजा

ब्रिटेन में एक व्यक्ति को जानबूझकर 7 लोगों को एड्स की बीमारी देने के आरोप में दोषी करार दिया गया है। अदालत ने उसे खतरनाक अपराधी बताते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

किसी को एचआईवी एड्स जैसी बीमारी हो जाती है, आम तौर पर इंसान इसे किसी दूसरे व्यक्ति तक न पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रिटेन में इसका उल्टा हुआ है। एक 43 वर्षीय व्यक्ति को 7 लोगों को जानबूझकर एड्स की बीमारी देने के आरोप में दोषी करार दिया गया है।

ब्रिटेन की न्यू कॉस्टल क्राउन कोर्ट की अदालत ने आरोपी एडम हिल को 2016 से लेकर 2023 के बीच में 7 लोगों को बीमारी देने का दोषी पाया। इनमें से चार के साथ उसने बलात्कार किया था। अदालत की कार्यवाही के दौरान जज को बताया गया कि एडम जानबूझकर अपनी दवाइयों को नहीं खाता था। इसकी वजह से दूसरे लोगों को एड्स होने का खतरा बढ़ जाता था।

अभियोजकों के मुताबिक, एडम ने कमजोर युवा पुरुषों को अपना निशाना बनाया। इसमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे। उसने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी वजह से उन्हें भी यह बीमारी लग गई। एडम को अच्छी तरह से इस बात का पता था कि अगर वह ऐसा करता है, तो इन लोगों की जिंदगी पर भी खतरा होगा, लेकिन इसके बाद भी उसने ऐसा किया। अदालत को यह भी बताया गया कि हॉल को 2010 में HIV का पता चला था और डॉक्टरों ने उसे इलाज और जानकारी साझा करने के महत्व के बारे में कई बार चेतावनी दी थी। इसके बावजूद उसने दवाइयाँ नहीं लीं और अपने साथियों से झूठ बोला कि वह अपनी स्थिति को नियंत्रित कर रहा है।

इसके अलावा अदालत में गवाह के तौर पर आए पीड़ितों ने अपने साथ हुई क्रूरता का भी जिक्र किया। एक पीड़ित ने कहा कि वह “सबसे भयानक और अमानवीय तरीके से अपमानित” महसूस करता है और रोज इस आघात से जूझता है। दूसरे ने कहा कि उसका भविष्य “हमेशा के लिए बदल गया। तीसरे ने कहा कि उसे “बहुत ही दुर्भावनापूर्ण तरीके से नुकसान पहुंचाया गया।”