क्या आप भी पहनेंगे मेंढक जैसे दिखने वाले जूते? शुरू हुआ बदसूरत जूतों का ट्रेंड, क्यों हो रहे सुपरहिट?

इससे पहले 2023 में एक स्टाइलिंग ट्रेंड बेहद वायरल हुआ था। इस ट्रेंड का नाम था ‘रॉन्ग शू थ्योरी’। इसके मुताबिक अगर आप थोड़ा अजीब या मैच न करने वाला जूता पहनते हैं, तो आपका लुक ज्यादा दिलचस्प बन जाता है।

फैशन की दुनिया में कभी भी कोई भी ट्रेंड शुरू हो सकता है, फिर चाहे वह कितना ही अजीब क्यों ना हो। 2026 में भी एक ऐसा ही गजब का ट्रेंड चल रहा है। यह ट्रेंड है भद्दे और बदसूरत दिखने वाले जूते पहनने का। लोग इस साल ऐसे जूतों को पहनना पसंद कर रहे है दिखने में चौड़े, अजीब या किसी आलू की तरह गोल और 'बदसूरत' हैं। दुनिया भर के फैशन प्रेमी इन अजीबोगरीब जूतों के पीछे पागल हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है?

इससे पहले 2023 में मशहूर इन्फ्लूएंसर जोनाथन एंडरसन ने 'मेंढक' जैसे दिखने वाले बूट्स को रैंप पर उतारा था। इसके बाद अब न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस तक ऐसे शूज का ट्रेंड चल पड़ा है। कुछ बेढ़ंगे जूतों की बात करे तो फ्रेंकनशू का नाम सूची में शामिल है। यह दो अलग-अलग जूतों का मिश्रण है। इसमें 'स्नीकरीना' यानी स्नीकर और बैलेरीना का मिक्स या 'स्नोफर' यानी स्नीकर और लोफर का हाइब्रिड भी शामिल है। वहीं टेबी शूज यानी ऊंट के खुर जैसे दिखने वाले 'स्प्लिट-टो' जूते भी इस समय चर्चा में हैं।

बंपर मांग इन जूतों की बाजार में भारी डिमांड है। री-सेल प्लेटफॉर्म स्टॉकएक्स के ब्रेंडन डन ने बीबीसी को बताया, “2026 की पहली तिमाही में ऐसे स्नीकर्स की बिक्री साल-दर-साल 350 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है। यह साफ संकेत है कि यह ट्रेंड अब सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि असली ग्राहकों की मांग बन चुका है।” उन्होंने यह भी बताया कि स्नोफर का सबसे लोकप्रिय मॉडल 13,000 से ज्यादा बार बिक चुका है।

क्यों ट्रेंड में ये जूते? विशेषज्ञों का मानना है कि इन जूतों के ट्रेंड में आने के पीछे कई दिलचस्प कारण हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की इस दुनिया में जहां सब कुछ 'परफेक्ट' और खूबसूरत दिखता है, ये बदसूरत जूते एक तरह का विद्रोह हैं। फैशन टिंग्ज न्यूजलेटर की क्रिएटर जे’ने फिलिप्स के मुताबिक, “लोग अब ऐसे फैशन आइटम ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो लोगों का ध्यान खींचें, बातचीत का विषय बनें या फिर किसी विजुअल मीम की तरह काम करें।”